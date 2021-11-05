蔡雪瑩孖「神隊友」湊一對仔女唔認虎媽：我緊張佢哋品德多過功課

前新聞之花蔡雪瑩（Snowy）昨晚（5/11）接受黃婉曼（Icy）Facebook直播訪問，Snowy的5歲多長子明年將升小一，Icy就請她在節目內分享小孩面試學校攻略，她提供了不少實用貼士。Snowy建議不妨為幼兒多報幾間學校，她說：「等佢哋多啲面試經驗。」面試前一晚要早睡，以免小朋友不夠瞓會發脾氣。

蔡雪瑩昨晚（5/11）接受黃婉曼Facebook直播訪問。

Snowy平日除親力親為照顧一對子女，還會兼顧自己生意，時間分配得恰到好處，雖然子女分別在港九兩邊返學，兩夫妻分工合作一人湊一個，網民大讚其夫是「神隊友」。Snowy會趁送孩子返學途中多溝通，促進彼此感情，對增加子女自信心也有幫助。

Icy笑問Snowy可是「虎媽」？她說：「咁樣問，通常會答唔係。虎媽係會對子女好高要求，做唔到都逼佢哋做。」Icy謂有時可能家長之間比較所致，Snowy答：「呢啲係必經階段，但我都過咗，總會有家長對小朋友更加多要求，不過我緊張佢哋品德多過功課。」Snowy表示當發現子女學習到不好的行為，會立即糾正：「我好少畀小朋友壓力，係都只會畀番自己。」

蔡雪瑩與黃婉曼大談湊仔經。

Snowy教導孩子，主張多欣賞他們的優點，多過放大他們的缺點：「我亦會教佢哋有同理心，而唔係乜都Say no。」Icy非常認同。Snowy對子女也不會偏心，奬罰分明，當子女嗌交時，她說：「我通常唔會介入，等佢哋自己解決，除非有一方喊住同我講。」