波波黃婧靈自爆曾搭港鐵遭人偷拍　事發當日着黑絲加短裙仔

黃婧靈（波波）憑出眾身材火速走紅，最近更成功獲無綫（TVB）高層賞識，工作因而有增無減。今日（6/11），波波為TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》現身到電視城綵排，狀態大勇的波波接受訪問時表示：「其實我就冇話特登為咗台慶而去減肥嘅，只係覺得自己係時候再Keep下咁，所以而家係食少咗好多。因為以前我三餐都係好似食放題咁食，食量驚人，加埋宵夜我一日係食四餐。」

波波出席TVB台慶項目綵排。（葉志明攝）

波波黃婧靈曬可愛床照 問粉絲：估下我今日做咗啲咩？

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問現在體重相比之前相差幾多？波波說：「我記得入行嘅時候50kg，但我而家就係42kg，落差都有成8kg咁多，我只係用一至兩個月時間，就瘦咗咁多。（上圍縮減咗？）哈哈！我覺得自己還好呀！感覺良好，依然冇太大問題。（買衫會否帶來不便？）完全係有嘅，講真真係好難着衫，因為啲尺碼有啲難買，所以我自己就比較少買衫，所以都係着開嗰幾件衫就算。」

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波波之後又自爆試過搭港鐵期間，在列車上遭人偷拍，嚇到逃離車廂躲避：「嗰日我着咗黑絲襪加緊身短裙，坐咗係個男仔對面，期間發現佢用手機對住我，於是我就望下佢身後嘅車窗倒影，見到佢手機畫面係我，嗰刻我先知佢影緊我。嗰陣時我得18歲，唔識得點處理，而且冇咁夠薑，如果係而家，我一定扚佢出去打，哈哈！都係講笑啫！」