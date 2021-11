劇迷期待已久的《怪奇物語》(Stranger Things)第四季早前宣佈明年暑假回歸後,終於發佈了最新預告《歡迎來到加州》(Welcome to California),跟外界推測一樣,新一季眾人離開霍金斯小鎮,可惜危機並沒有因此而停止。在1分鐘的預告中,看到Eleven(Millie Bobby Brown飾)開展了新生活,並相約Mike(Finn Wolfhard飾)在假期時見面,但去到最後Eleven卻慘被捉走的畫面。

+ 5

另外,在另一段前導預告中,揭示了新一季9集的名稱,包括:The Hellfire Club、Vecna’s Curse、The Monster and The Superhero、Dear Billy、The Nina Project、The Dive、The Massacre At Hawkins Lab、Papa及The Piggyback。根據每集的名字,劇迷能夠了解到劇情的推進,而第八集的「Papa」暗示了Jim Hopper從遠方歸來!

怪奇物語|第四季絕密片段曝光證Hopper未死 主創暗示不是最終季