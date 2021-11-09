王冠｜Elizabeth Debicki穿上「復仇之裙」　神還原戴妃經典造型

Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第四季在剛剛過去的艾美獎及金球獎中奪得非常好的成績，作為該平台上最受歡迎劇集之一，Netflix繼續乘勝追擊，於7月開始拍攝第五季。繼8月發布了《天能》女主角Elizabeth Debicki的造型照後，日前有外媒及網民在片場捕捉到她穿上「復仇之裙」，還原已故戴安娜王妃的經典造型，有大批網民看到照片後，都不禁讚歎「真係好似」、「不可思議」，更指Elizabeth根本就是天生要飾演戴妃的演員。

《王冠》第五季將會深入還原1990年代的重要事件，同時亦是英國王室面臨動蕩的時期。作為王室成員，加上要配合查理斯的高度，戴妃經常穿上以大方端莊的裝束及平底鞋亮相，而這條「復仇之裙」是劇中不可忽略的重要時刻。

事件發生在1994年6月，戴妃出席公開活動時，竟然以低胸貼身的的黑色連身短裙出席 Vanity Fair時裝派對。這條出自Christina Stambolian的晚裝挑戰了王室的底線，有指當時戴妃作出這個舉動是為了對查理斯對婚姻不忠而示威。據知原本戴妃打算穿相對地保守的Valentino裙，不過在最後一刻改變主意。當晚查理斯更在紀綠片《Charles: The Private Man, The Public Role》中承認跟卡米拉搞婚外情，故戴妃穿上的性感小黑裙就被冠上「復仇之裙 」（Revenge Dress）的稱號。