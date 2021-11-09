余香凝做廣告「做番自己」　離開囡囡十幾個鐘勁睇Cam解相思之苦

余香凝 （Jennifer）今年5月「升呢」做媽媽後，除了忙住湊女，還密密做運動Keep Fit，身形火速回復最佳狀態。日前，她接拍補鈣食品廣告，除了瑜伽Look、運動Look外，更化身家庭主婦「下廚」，難怪她笑言「做番自己」。

余香凝在廣告中化身家庭主婦，她笑言「做番自己」。

Jennifer直言是次拍攝非常開心︰「今次係一個幾開心同正面嘅廣告，因為做咗媽媽之後，講緊點樣Keep住自己嘅表現，大家知道身體好，表現先會好。」廣告拍攝當日要工作長達十多小時，所以Jennifer都有攜帶與女兒的合照放在拍攝現場，以解相思之苦：「家庭小朋友係放第一位，所以唯有自己辛苦啲，等佢瞓時，自己即刻去做嘢，或者真係等佢夜晚瞓時再專心睇劇本，到出街要做嘢，我當然好掛住佢啦，雖然今次廣告拍攝只係10幾個鐘，我已經不停不停睇cam ，好彩有工人姐姐同長輩幫手，都放心嘅，純粹好掛住佢，所以睇cam同睇佢啲相。」

余香凝不時睇閉路電影，觀察囡囡在家中的情況。

至於是否「虎媽」？Jennifer說︰「我唔算係一個虎媽，但已經有諗定佢之後有可能去發展或者學習嘅地方，但係始終好睇小朋友本身性格，當然好想比佢試唔同嘅嘢 ，睇下佢鍾意啲乜嘢，但係佢試完唔開心或者唔鍾意，就會刪走去，唔會逼佢去學。」她又謂女兒有Camera sense懂得望鏡頭︰「會唔會好似我咁鍾意做戲唱歌？其實現在仲細，佢鍾意音樂、畫畫，或者好動鍾意打拳都冇所謂，我唔會話女仔一定要好斯文，佢鍾意做乜都得。」