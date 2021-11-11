施焯日扮狗仔冧女神　遭「年青版鍾嘉欣」呂靜文嫌幼稚勁尷尬

無綫（TVB）J2由11月開始「新時段，新態度」，於黃金時段推出一連串不同風格及類型的綜藝節目，務求更貼近年青人市場的同時，亦希望帶給觀眾更多破格新選擇。一連二十集的《不能只有我看到的便利店追女神食譜》今晚及明晚（11及12日）10點半播出第三及第四集，嘉賓分別是在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演鍾嘉欣年青版的呂靜文（Bonnie），及有「動漫女神」之稱、曾參選港姐的陳若思Amber（前名陳熙凝）。而本周有幸「追求」女神的主持分別為施焯日（Arthur）及曾展望（GM），林正峰則兩集均安心負責「後勤」工作。



GM無啦啦自封「將軍澳彭于晏」，連佢自己都有啲唔好意思。

負責掌陀「不平凡的平民化便利店美食餐廳」的廚神主持黃亞保（保哥），本周將繼續化「腐朽為神奇」炮製美式及印度美食，而兩國美食的秘技則分別為自煮焦糖漿及方便麵中的咖哩粉。首度出擊「追女神」的Arthur，對著Bonnie全程表現拘謹兼緊張，除了生硬地讀出招牌「爛gag」餸菜名—「墮入情網牛肉粒」及「謝雪心」外，全程發問又怕怕醜醜，多次遭Bonnie反客為主「窒番轉頭」；為了扳回一城，Arthur一度出大絕扮「狗仔」，但卻慘遭嫌棄幼稚，情況尷尬。雖然Arthur「追女技」有待改善，但由於表現Gentleman兼細心，最終還是獲Bonnie發出「7分」可觀分數：「幾得意，幾溫柔」。

Arthur都未正式進入「追女神」mode，已經畀兩位好兄弟GM同阿峰打擊。

至於二度出擊的GM，絕對是三位主持中臉皮最厚一位，除了夠膽自封「將軍澳彭于晏」外，當其讀出招牌「爛gag」餸菜名—「煙煙靭靭若有所思」、「為你留下咖哩雞」及「甜到Lassi（音：瀨屎）」時，雖與其他兩位一樣難掩尷尬，但卻仍能鎮定地露出招牌自信笑容，令Amber既「驚」且喜。

兩位女神亦分別在節目中大談愛情觀，鍾情成熟男士的Bonnie，對幽默及高調男敬而遠之：「幽默嘅男仔太口花，我鍾意靜靜地，但對住我好多嘢講同會對住我講笑嘅男仔。另外我鍾意有才華嘅男仔，但要低調嘅。」至於Amber則笑指絕不會愛上名字有「俊」字的男仔：「因為有相士同我講過話『俊字戀不得』，所以我會即刻落閘。」