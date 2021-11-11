醫醫我不想再病了｜朱智賢遊戲連環甩碌　鄭衍峰拋鑊失敗炒飯四散

由黎諾懿及楊潮凱主持，無綫新進小花何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士的全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，將於今晚（11/11）播出的第13集將會探討職業病問題。請來香港教育大學健康與體育學系兼任副教授方少萌博士、家庭醫生莫昆洋以及註冊中醫師何慧欣，分享健康資訊及小貼士，探討為何油漆會增加患膀胱癌風險、如何舒緩靜脈曲張及預防腕管綜合症等。參與趣味短片拍攝的藝人，則有吳子冲以及近日在《星空下的仁醫》中演出備受好評的伍樂怡，樂怡更會以多種不同造型上陣，除了可愛眼鏡Look、更有夥計Look以及空姐Look。

本集嘉賓有鄭衍峰、黃頌明、朱智賢以及蕭欣浩博士。一眾嘉賓中以《開心大綜藝》鐵腳朱智賢最為搶鏡，皆因她無論答中或是答錯問題均表現Hyper，回答問題期間更無厘頭拉筋。而以「老鼠屎」聞名的她，來到《醫醫》繼續做箭靶，除了全程被寸至體無完膚外，就連其拍檔蕭博士亦取笑她「冇乜幾何贏」，令朱朱哭笑不得。最後，朱朱在「眾望所歸」的情況下挑戰「平衡板」，雖然已獲很多人攙扶，但仍表現「危危乎」，連環失平衡兼失手打到蕭博士，貫徹老鼠屎「美譽」。

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雖然玩遊戲欠缺天份，但朱朱身體柔軟度卻相當不俗，她與黃頌明在健康小測試環節中齊齊展示柔軟身手，順利過關。而鄭衍峰玩遊戲示範拋鑊時，竟出現「炒飯四散」奇景，反觀蕭博士則有姿勢有實際，相映成趣。