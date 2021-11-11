同煲同BLOW︱與林欣彤自爆獨居怪癖　MC張天賦：好多嘢鍾意熄燈做

商台DJ麻利主持的「黃Viu煲劇平台」《同煲同BLOW》，第四集請來選秀出身的林欣彤（Mag）及張天賦（MC）擔任嘉賓，暢談各個大熱的韓國綜藝節目。講到展現韓國藝人生活實況的《我獨自生活》時，Mag和MC便透露早已搬離老家自住，其中MC更指自己因為家庭因素，早在16歲時已搬出來住，又自爆有獨居「怪癖」：「我其實做好多嘢都鍾意熄燈做，沖涼、食嘢都會熄燈，我好享受喺漆黑嘅環境中生活，感覺會自在啲，而且空間感都會大啲。」而Mag則偏愛「無聲」生活：「反而我鍾意成間屋都靜得好緊要，有時我媽咪嚟到都睇唔過眼，叫我開下電視、播下歌。」

林欣彤（中）、MC張天賦（右）早前作客麻利主持的《同煲同BLOW》。

講到綜藝節目，不得不提兩位唱得之人均在歌唱選秀節目出身，Mag原來一直也有密切留意同類型節目，當中韓國《LOUD》的參賽者更令她相當震憾：「參賽者大多都係10幾歲已經好勁，真係大開眼界，我喺到諗點解我細個唔係咁嘅？」提到她2010年參加《超級巨聲2》一炮而紅，她說：「其實當時唔係想靠呢個途徑入行，嗰時覺得做歌手嘅距離係極遠，只係有個朋友叫我參加就試吓玩啦。」無心插柳柳成蔭的故事也適用於MC的入行經歷，憑《全民造星II》出道的他坦言：「我當時都係覺得出道做歌手呢件事係好遙遠，因為唔似見工咁有個正式途徑入行，當時心態純粹係玩吓，點知一步一步好好彩地入到行。」