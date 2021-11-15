喬家的兒女︱喬家孩子婚姻屢遇波折　四美丈夫跟店員發展婚外情

電視劇《喬家的兒女》播出至今，口碑甚佳，故事講述喬家五個孩子的成長經歷，見證改革開放30年的社會變遷，劇集在港台電視31「國劇830」時段播出，近日劇情發展各人的婚姻生活，或多或少遇上問題，尤其是四美雖然跟戚成鋼結婚，丈夫卻跟女店員發展婚外情，小三懷孕後甚至威脅要錢，否則會告成鋼強姦，令喬氏一家疲於奔命。

喬家兒女每人都面對不同的人生困境，在家長里短中看見生活溫暖與殘酷。（相片由香港電台提供）

劇中一成離婚後，邂逅了千金小姐項南方，二人出身地位頗有距離，仍順利發展出戀情，最終婚後搬入項家大宅，被項南方兄長留難。二強決定跟太太孫小茉離婚，跟師傅馬素芹在一起，並開了一間小餐館。三麗跟奶奶不和升級，帶了孩子搬回娘家，其後丈夫一丁受傷留下隱疾，三麗決定一家三口購入商品房居住。四美情況在喬家人中最為差勁，由於戚成鋼跟女店員孟桂芝發展婚外情，對方更因而懷孕，孟家人上門要求賠償，否則會控告成鋼強姦，最後更驚動大哥一成，甚至連項家人也知道喬家的困境，一成再次飽受壓力。

播映日期：逢星期一至日晚上8時30分於港台電視31「國劇830」時段播出；港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen同步播出並提供節目重溫

節目網站：https://app7.rthk.hk/special/chinaseries830/thebond/