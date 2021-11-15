MIRROR除夕倒數騷今正式登記抽門票　只需填５項資料極速完成

MIRROR的參演令人關注。（鄺鈺瑩攝）

早前旅遊發展局公布今年大除夕復辦實體倒數活動，12月31日晚於西九文化區西面近故宮博物館的藝術公園，首辦「香港跨年倒數演唱會」更有人氣男子組合MIRROR全員12人到齊掀起熱話﹗11月15日早上正式開始登記抽門票。

MIRROR有份演出的「香港跨年倒數演唱會」11月15日早上正式開始登記抽門票。（官網截圖）

跨年倒數SHOW 表演嘉賓有江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、更有人氣男子組合MIRROR全員12人到齊，將聯同香港管弦樂團同場演出。是次演唱會共設3,580個位座位，旅發扣除預留予合作伙伴、嘉賓及採訪傳媒的席位後，有3,000個將公開予香港市民透過抽獎爭奪，中獎名額為1,500個，每人可獲兩張門票，可帶一名已登記同行者出席。

MIRROR有份演出的「香港跨年倒數演唱會」，11月15日早上至24日下午5時30分登記抽門票。（官網截圖）

11月15日早上10時起正式開始登記，網站相當暢順無需輪候即可進入，只需填寫5項資料，包括：身份證英文姓名、電話及身份證號碼，同行者身份證英文姓名及號碼，按遞交即可。留意登記時如未提供同行者資料，會被視為放棄同行者演唱會門票，即使參加者「中獎」，也只獲得一張演唱會入場券，參與抽獎人士及同行者需於12月13日或之前完成接種兩劑疫苗方可入場。

香港跨年倒數演唱會

日期/時間：2021年12月31日晚上10:00至2022年1月1日午夜12:30

地點：九龍西九文化區藝術公園大草坪

表演嘉賓：江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、MIRROR

登記網址：https://nycdconcert.discoverhongkong.com



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