神的女主角｜麥皮蟲熱狗再現　Anson Lo陪參賽者鯨吞：有勇氣咗

《神的女主角》今個星期結局周，一如Anson Lo所講，今晚播出一集真有驚喜。

ViuTV節目《神的女主角》今晚（16日）播出一集，4位參賽者要接受Anson Lo冷知識比賽，問題由盧瀚霆個人單曲推出次序、盧瀚霆臂長多少厘米，到喺《男排女將》中飾演角色中文全名係咩都有，都幾包羅萬有。不過，玩到最後，為咗分出高下，節目組竟然安排參賽者鬥快食曾令MIRROR反胃兼嘔嘅麥皮蟲熱狗，呢個安排連Anson Lo都到十分意外。

《MIRROR GO》名物重現江湖。

不過更令觀眾／神徒感到意外嘅，絕對係係Anson Lo主動提出「邊個最快吞一啖，我就陪佢食」，結果何鎧彤媽媽最快吞下，Anson Lo二話不說拎起隻新鮮滾熱辣嘅麥皮蟲熱狗大啖吞！事後他接受訪問時表示：「見到大家毫不猶豫咁接受呢件事，嗰一種肯定係令兩年半前嘅自愧不如，所以我都直接擺入口就咬，我都覺得自己係有勇氣咗。」

Anson Lo晚上在今集結束後，有在IG分享食蟲的睇法：「事前完全不知道有食蟲這一個環節，當時腦海曾經閃過一個想法，想叫製作組取消這一個回合，因為覺得參賽者不是藝人，真的沒有必要勉強食蟲，但頓時又明白貿貿然取消是十分不尊重製作組，而見到他們很有決心的樣子，我唯一適合做、能夠做到的，就是陪他們一齊食~ 希望能為他們壯壯膽~」

兩年前食到MIRROR成員輪住反胃。

教主起碼吞咗三分一隻麥皮蟲熱狗！

點擊睇今集精彩內容