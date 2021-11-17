蝦頭陪J.Arie接受陳志雲專訪　提起與邵子風舊情楊詩敏淚崩

陳志雲主持的YouTube節目《Stephen．傾》，最近一集訪問12月首次舉行售票演唱會的J.Arie雷深如，好友楊詩敏（蝦頭）與張紋嘉一同分享感情事，當中蝦頭提及與邵子風一段情時更不禁落淚：「到某一個位覺得好似攬住一齊死，我自己情緒都唔太搞得掂所以覺得真係要分開。」

陳志雲主持的YouTube節目《Stephen．傾》，最近一集訪問12月首次舉行售票演唱會的J.Arie雷深如，好友楊詩敏（蝦頭）與張紋嘉一同分享感情事。

J.Arie入行多年圈中有不少知心好友，陳志雲預先安排多名好友包括林德信、林家謙、強尼、小肥與MastaMic等錄短片鼓勵，令J.Arie邊睇片段邊感動到哭個不停。志雲問及最慘痛的感情時，則輪到蝦頭開始眼濕濕：「我唔覺得自己係慘痛，每一段感情都奮不顧身全情投入，如果最傷真係剛剛呢段（邵子風？）係呀，因為呢段關係太複雜，兩個人都係唔太識愛自己，唔太識愛人。佢又係我經理人又一齊創作，工作上有爭吵，返到屋企又見到，好多嘢儲埋解決唔到。同埋佢有躁鬱症我情緒都好差，到某一個位覺得好似攬住一齊死，我自己情緒都唔太搞得掂所以覺得真係要分開。」

J.Arie看到林德信、林家謙、強尼、小肥與MastaMic等錄短片鼓勵，邊睇片段邊感動到哭個不停。（影片截圖）

有人認為感情工作分開對大家都有好處，但原來蝦頭正正希望公私事一起處理：「兩個人可以一齊進步好似夥伴咁係好完美，我學到嘅係自己仲未識點愛人，依家知係要先愛自己。我係嗰啲為仔死為仔亡為仔唔知去咗邊鋪床嘅人，會無咗自己，我都係呢幾年先搵返自己。本身係想過一世，但真係破裂得太緊要。依家狀態係未準備好開展一段新感情，心態上仲覺得自己未夠好，寄情喺工作上，其實唔係無人喺身邊，係我唔想開展一段新戀情，唔係無人要呀。」

蝦頭楊詩敏提起與邵子風一段情不禁落淚。