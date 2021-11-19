全民造星IV︱趙展彤大戰39歲四子之母Ling　最後竟然雙雙入圍？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚播出第十五集，60強人選經過一輪激鬥後終於誕生。在最終結果公布之前，仍有三組對決要分出勝負。第一組對決是18號蘇菲（陳莉詩）和46號Chole Au（歐穎芝），曾到韓國受訓、實力不錯的蘇菲表演跳唱《I Wish》，但評判Donald嫌她一開始未夠賣力，不過表演跳舞加唱歌的Chole Au表現平淡，更令導師許廷鏗差點瞓着，所以略勝一籌的蘇菲最後以兩盞燈勝出並進入梁祖堯一組。

蘇菲直入60強。（電視畫面）

Chole Au的表現平平。（電視畫面）

許廷鏗聽到幾乎瞓着。（電視畫面）

第二組出場的是96號3妹（郭嘉盈）和27號Ada仔（姜咏鑫）。表演跳唱《天生二品》的3妹雖然表現穩定，但面對Ada仔的出色唱功卻完全被比下去，演唱《Someone You Loved》的Ada仔完全突破面試時驚驚青青表現，所以最後得到兩盞燈並進入許廷鏗一組。

3妹表演後，Donald說：「大家都知你咩料啦！」（電視畫面）

Ada仔表演完便立即爆喊。（電視畫面）

最後一組出場的是84號VAL（趙展彤）和21號Ling（謝裕玲）。VAL在對決中獻唱原創曲，即使捱到朝早九點才出場仍然超凡表現，搞到許廷鏗忍不住說：「佢唔使跳舞我都要」，而現年39歲、身為四子之母的Ling則深得梁祖堯歡心，雖然唱功十足亦獲Donald大讚表現完成度夠高，但仍然比VAL少一盞燈，使VAL獲得進入60強的機會，並進入許廷鏗一組，而最後Ling亦在復活區被梁祖堯救出，成為十二位能夠復活的參與者其中之一。

趙展彤的歌唱實力無容置疑。（電視畫面）

Ling是四個小朋友的媽媽。（電視畫面）

Ling最後有份與其他十一位參賽者復活。（電視畫面）

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