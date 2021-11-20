台慶 | 李克勤重遇炎明熹姚焯菲好感觸：成材啦！叻仔叻女

無綫（TVB）55周年台慶昨晚（19日）邀來李克勤演唱《合久必婚》﹑《失魂記》，之後跟炎明熹合唱《告別校園時》，以及和多位《聲夢傳奇》學員大合唱《紅日》，炒熱全場氣氛。多月後再見到一手湊大的《聲夢傳奇》學員，李克勤接受《香港01》訪問坦言係：「又新鮮又陌生又熟絡嘅感覺，因為睇住佢大。」但在台上重遇他們，不禁有點感觸，更稱讚他們：「成材啦！叻仔叻女。」



炎明熹和李克勤合唱。（電視截圖）

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李克勤又大讚炎明熹Gigi表現一向淡定。他又表示有聽Gigi和姚焯菲（Chantel）新歌《真話的清高》及《原來談戀愛是這麼一回事》，又讚Gigi新歌有格調，沒有行洗腦歌路線，是一個聰明的選擇，更相當睇好Gigi：「16、7歲，大把世界啦！慢慢行，一片光明。」問能否超越自己，克勤則指冇必要比較。至於會否出任第二季《聲夢傳奇》導師，克勤則指未收到邀請。他又坦言成日返TVB：「半個屋企、娘家咁，幾時需要我咪幾時返嚟囉！」

李克勤睇住炎明熹、姚焯菲等一眾《聲夢傳奇》學員長大，有點感觸。（梁碧玲 攝）

炎明熹和姚焯菲。（陳順禎 攝）

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