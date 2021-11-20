林子博移英終搵到學校　嘆仔女大得快：最需要陪伴階段原來已錯過

前無綫（TVB）娛樂台主播林子博，今年8月與一對子女移民到英國後，開設YouTube頻道拍片分享當地生活。住在酒店多時近日終於收樓，一對子女亦開始英國校園生活，子博慨嘆：「佢哋最需要我陪伴嘅階段，原來我已經錯過咗！」

林子博今年8月帶着一對子女移居英國。（Facebook：@林子博）

林子博原定於曼城郊區定居，惟因未能為子女報讀學校，無奈搬出市區：「囡囡滿咗16歲，但呢度16歲係唔一定要讀書，覺得佢可以出嚟做嘢，所以唔係好積極搵學校俾囡囡。囝囝就收到學校解釋信，因為而家啲學生已經開咗學，如果俾我仔插班，會影響其他同學進度，所以都唔收。」搬出市區後一對子女已重投校園生活，透露囡囡現時上學不用穿着校服：「但就好恨着校服，覺得英國校服好靚。開始習慣，有朋友主動同佢傾偈，約佢食飯。」

林子博指自己錯過了一對子女成長寶貴時光。（林子博Facebook）

看著兩姐弟展開新生活，子博慨嘆：「過去呢幾年除咗工作之外，屋企嘅變化令我忽略咗呢兩姊弟。同時家庭嘅環境，亦令佢哋已經懂得自己照顧自己，自己返學放學，一日三餐自己搞掂！所以決定放低香港所有嚟到呢度陪太子讀書，就係希望彌補過去忽略咗佢哋嘅時間。但當每日望住佢哋落車入學校嘅背影，先至發現佢哋最需要我陪伴嘅階段，原來我已經錯過咗！我甚至更發現…………..而家係我需要佢哋，多過佢哋需要我！#你兩姊弟可唔可以唔好大得咁快」

林子博慨嘆：「我甚至更發現…………..而家係我需要佢哋，多過佢哋需要我！#你兩姊弟可唔可以唔好大得咁快」（林子博Facebook）