張智霖(Chilam)和袁詠儀(靚靚)的兒子張慕童(魔童)上星期剛踏入15歲,昨日(20日),魔童就在IG上載與友人結伴到迪士尼的照片並寫着:「disneyland is still very cool」。戴上米妮頭飾和手套的魔童在城堡前拍照留念,他們一行四人先到商店逛街,再大玩機動遊戲。雖然魔童全程戴上口罩,不過單憑深邃的眼神已足夠電暈網民大讚:「好靚仔!」亦有不少人猜測與魔童自拍的金髮美女是否其女朋友,直言二人非常合襯。



戴上米妮頭飾和手套的魔童在城堡前拍照留念。(IG/ @cheung_morton)