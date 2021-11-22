星空下的仁醫｜馬國明成討論區最愛「仁醫」　網民怕大結局唔夠長

一眾仁醫中，一直以熱血又感性的焚爺（鄭嘉穎飾）及Eman（鍾嘉欣飾）大受歡迎

無綫台慶劇《星空下的仁醫》，11月22日晚播出大結局。一眾仁醫中，一直以熱血又感性的焚爺（鄭嘉穎飾）及Eman（鍾嘉欣飾）大受歡迎，尤其二人在劇中有不少晒冷演技機會，當中Eman痛失愛兒一幕，二人視帝視后級的痛心爆喊更讓網民為之折服。反觀飾演Amos的馬國明，由於角色性格內斂，表情反應較細微；加上Amos有時為了達到目的會耍手段，相對較難入屋。但隨著劇情推進，觀眾終明白Amos外冷內熱，縱然沒有宣之於口，但對病人甚為關心，故此正評漸多：「我喜歡Amos，現實中只有Amos才能站得更穩，幫到更多的人。」、「Amos不嬲都係好醫生，只不過有時做事會耍手段，並不代表佢唔關心病人」。

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飾演Amos的馬國明大結局遇上重大危機。

暗藏一顆熾熱的心的Amos，在大結局將遇上危機！觀乎官方大結局預告片，Amos被其中疑似性侵女兒的父親指控「見死不救」，因此遭懷疑專業失德而需接受審訊；只見Amos在整條預告片中均心事重重，加上海琪（周家怡飾）緊張的反應，情況更是讓人擔心！到底Amos有否真的見死不救？假若Amos真的被判專業失德，兒科中心的發展計劃又會否因而擱置？與Amos同樣亦正亦邪的鍾教授（龔慈恩飾），據知大結局將交代她當年涉及醫療事故的終極真相，鍾教授到底是正是邪屆時自有分曉；而出名演技好的龔姐，在最後一集更會連番表演精湛演技！至於由開播以來一直令無數網民「咬牙切齒」的周振堯院長（海俊傑飾），在大結局又會否自食其果？抑或會改邪歸正？

與Amos（馬國明飾）同樣亦正亦邪的鍾教授（龔慈恩飾），據知大結局將交代她當年涉及醫療事故的終極真相，鍾教授到底是正是邪屆時自有分曉。

除了以上伏線，Amos、海琪、Eric（關楚耀飾）、焚爺、Eman、Esther（何依婷飾）、柏熙（羅子溢飾）及卓盈（張寶兒飾）等三大感情線亦一直尚未有定局，到底Eman之前暗示焚爺「畀啲時間我」是否就代表二人能修成正果？另外還有兩個醫療個案會在大結局close file，包括孖女霏雨霏晨以及OMG。由於要交代的事情太多，有網民擔心結局得一小時太短，並留言反問：「大結局其實係咪兩小時？」、「兩小時加長版都未夠完！」、「好唔捨得佢完！」