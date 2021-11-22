男神廚房｜伍詠薇「生擒」男神　肆意探索伍允龍腹肌現「高潮眼」

係咁探索伍允龍腹肌，呢個畫面有冇少少似曾相識？

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的無綫綜藝節目《男神廚房》，在周一（22日）播出的第十集，遇親猛男都要搵氧氣筒兼反眼的伍詠薇（伍姑娘），與名模周汶錡齊齊光臨《男神廚房》，出名進擊的伍姑娘更施展渾身解數「生擒」一眾男神，意想不到的招數配以招牌興奮表情，可謂夠晒氣氛！

是集「男神召集人」何廣沛請來「武打男神」伍允龍、「校草男神」張馳豪（Aska）、「雞檔男神」李創偉（Catry）及「為食男神」林德信。四名猛男一出場，伍姑娘即時有反應，一來便向出名身手了得的伍允龍埋手，肆意探索其腹肌，更要不顧儀態地蹲在台上，真我個性盡表現！之後，當四名猛男進入狀態，配合大會主題炮製「雞鴨鵝」菜式時，伍姑娘又再出招，除了與伍允龍及Catry玩身貼身外，又狂掐林德信麒麟臂，配以一副肉緊表情，氣氛既熾熱又搞笑。試食期間，伍姑娘更與Catry激情共舞，期間不但瘋狂自轉，更數度投懷送抱兼「高潮眼」，進擊的始祖果然寶刀未老！

佢嘅開心似乎感染埋身旁嘅周汶錡。

而四名猛男下廚時各有特色，Catry在斬鴨環節雖然一枝獨秀，可惜到正式落鑊時卻相當有嫌疑，廚房傳出陣陣怪味，連對他甚為嗒糖的伍姑娘亦冇面畀忍唔住皺眉；至於林德信則堪稱史上最專注，見他為了幫雞翼拆骨，埋首苦幹了差不多大半集節目，當其他參賽者「營營役役」時，他依然堅持做低頭族搏命起骨，細心度可見一斑。至於伍允龍及Aska則有姿勢兼有實際，感覺似是有料之人。

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