黃子華闊別5年首次與潘燦良聯手演舞台劇：我一直開電影嘛！

明年2022年1月7日，視帝黃子華與舞台劇的劇帝潘燦良將聯手合作，為舞台劇界帶來最震憾的《最後禮物》。兩人將於香港演藝學院一連舉行30 場演出，日前兩位大帝於清水灣片廠拍攝宣傳海報，主辦單位英皇娛樂重本於片廠中搭建大型場景拍攝，讓兩位主角未上台已先感受到台上氛圍。

兩人對視拍照，已是全身都是戲，讓現場工作人員都拍案叫好。

兩位也是香港話劇團出身，也是當今首屈一指的演員，在演藝生涯之中卻是第一次合作。當年子華離開香港話劇團之後，阿燦才加入，所以名符其實是阿燦師兄，阿燦坦言今次因為能與師兄黃子華合作，加上劇本是出自最佳編劇莊梅岩，所以一邀請他演出，二話不說的答應了。

子華稱一向視阿燦為偶像，凡有阿燦有份演出的劇，他大部份也有看，非常開心期待合作，讓阿燦受寵若驚。

原來子華已經有五年沒有做過舞台劇，他笑言 : 「冇做舞台劇啫，我一直有開電影嘛！今次能夠同我偶像潘燦良合作，真係夢寐以求，潘燦良應該係我係香港舞台上，睇得佢最多戲的人，粗略估計我睇左佢十部演出或以上，所以好開心可以同佢合作。」談到今次演出的故事，子華笑言 : 「我地呢部劇叫《最後禮物》，近年大叔好吃香嘛，好流行大叔的愛，我覺得我地呢部劇有權改名叫《大叔的根》呀，哈哈....我同阿燦呢兩個大叔，係部劇裡面恨到出面。」阿燦就答嘴話，「應該係有好多愛先產生咁大恨，哈哈。」子華就笑回，「依家唔可以劇透，大家入場就知咩事。」

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