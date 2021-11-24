國際音樂人Alan Walker推第二張專輯　明晚將與粉絲實時交流會面

在細心欣賞喜愛歌手的音樂作品同時，不少樂迷都希望進一步了解偶像鮮為人知的一面以及歌曲背後的故事。有甚麼能夠比得上可以直接與歌手交流互動？ 挪威藉英國DJ兼唱片製作人Alan Walker將於明日（25日）晚上9點上JOOX吹水台，與一眾香港粉絲透過語音和視像聊天方式進行粉絲見面會！



著名DJ音樂人Alan Walker。（IG@airinum）

Alan Walker早前透過JOOX的cross-over特別企劃破天荒多名與亞洲人氣歌手炮製翻唱及remix版本作品，今次更將會即席與粉絲互動、解答粉絲們的問題並分享更多關於他在生活和音樂方面的細節。 他亦向亞洲各地的樂迷分享道：「得悉我的音樂作品廣受全世界聽眾的喜愛，當然十分興奮。而更值得高興的是，現在我只要透過網絡便能輕易地向所有支持者表達愛意和正能量，非常期待即將在JOOX吹水台與亞洲的粉絲們見面。」

Alan Walker很期待能與亞洲粉絲見面。（Getty Images）

Alan Walker 的首張專輯《Different World》在發行將近三周年之際，累計擁有140億點播流量，成績斐然。這位屢獲殊榮的挪威歌手兼製作人將於 11月26 日發行他的第二張專輯《World Of Walker》，而名為《WORLD OF WALKER》的官方藝術作品乃由來自世界各地的粉絲以數千張 自拍照拼砌而成，為共同創作活動的一部分。