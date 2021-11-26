十月初五的月光｜新版萬朱莎華成功入屋　姚嘉妮演技網民讚好

網友笑稱胡鴻鈞拍羅天宇好好睇。

台慶劇《十月初五的月光》正在熱播，劇情講述君好（何依婷飾）眼見文初（胡鴻鈞飾）跟司徒禮信（羅天宇飾）過從甚密，更在家中碰到沒有穿上衣的禮信後，即約禮信出來狂數文初不是欲「拆散」二人；正當以為奸計得逞，卻再在家中見到禮信與文初在Q姨（米雪飾）面前「卿卿我我」！對於「新版」君好、文初及禮信互動，網民似乎頗為受落，尤其文初與禮信的HeHe情，更讓他們看得相當過癮「胡鴻鈞拍羅天宇好好睇」、「文初同禮信一齊幾好吖！」、「羅天宇氣質其實幾啱禮信呢個角色」。

姚嘉妮飾演的萬朱莎華與Q姨的對戲戲味十足。

另一備受網民喜愛的角色，則為姚嘉妮飾演的萬朱莎華，雖然部分評語指她不及舊版陳曼娜巴辣，但卻欣賞她別有韻味的霸氣及演技，網民更指莎華與Q姨的對戲戲味十足：「姚小姐幾有女人味」、「姚嘉妮表現唔錯」、「鍾意睇萬夫人，好正，好有氣勢」！還有不少網民讚飾演全海景的石修及飾演祝展輝的海俊傑顔值高，並對於胡鴻鈞熟練的手語姿勢大感驚嘆。

《十月初五》靚景亦令網民為之驚嘆，劇組承認確是比其他劇多出兩倍時間進行場地視察，並補充指開拍前的陳設功夫（例如秘密基地的佈置），也是比平時花上近3.5倍時間，盡見心思。

《十月初五》靚景亦令網民為之驚嘆，尤其君好珍而重之的「秘密基地」，更令網民睇到心心眼，留言盛讚之餘，並笑指周末《十月初五》的取景地流浮山應該人潮湧湧，更有人指為何去了流浮山這麼多遍，卻發現不到有這麼美麗的踩單車勝地：「雖然係翻拍，但改編咗啲，加入咗新演員同香港流浮山景色，我覺得好有新鮮感」、「啲景好靚，連寫字樓都係實景」、「全實景拍攝，而且拍到流浮山好靚」！對於網民好評，劇組大表驚喜，問到該劇事前睇景工作是否花了不少時間，劇組承認確是比其他劇多出兩倍時間進行場地視察，並補充指開拍前的陳設功夫（例如秘密基地的佈置），也是比平時花上近3.5倍時間，盡見心思。