前麗的當家花旦李影曾與劉松仁相戀7年　自爆分手原因令人婉惜

現年68歲的前麗的當家花旦李影，最近與女兒沈穎婷一同為楊紹鴻和寶珮如主持的港台訪問節目《一起走過》做嘉賓。李影亦難得在節目中自爆早年曾被林嘉華追求過，並同劉松仁有過一段7年情。



李影的女兒沈穎婷於2004年曾參加港姐。（影片截圖）

劉松仁與李影合作《鑽石皇后》時因戲生情，合作多次後走到了一起。（VCG）

當年李影備受力捧，主演過不少劇集，她在節目中被問到有否被同劇男主角追求時，李影就笑稱：「梗係有啦，人見人愛嘛！譬如拍《巨星》，林嘉華追吓我……幾好吖，大家好朋友，唔通要做仇人？大家做同事一齊好玩，追唔一定要好佔有你嗰種，啱唔啱先？」之後李影更開名講當年男友是劉松仁：「全世界都知咪係劉松仁，最行得耐就係佢。（拍咗7年？）係，網上成日都有寫啦。（因為了解而分開？）都有少少呢啲啦，咁當時大家又細個，大家嘅脾氣、大家做嘢忙……就係咁囉，好簡單，即係好似你同男朋友未必一定唔鬧交，啱唔啱先？（前夫不是這一行？）唔係呢行……我後尾好快結咗婚，好快離咗婚，幾年前佢（前夫）都sayonara（離世），即係人生另外一個階段。」

二人分手亦是朋友！（VCG）

今年8月，李影就曾被傳媒撞到同男友撐枱腳，二人更當眾咀嘴，不過今次就未有提及新戀情。至於劉松仁的妻子蘇嘉燕為一位國泰航空的資深空中服務員。他們於往加拿大的航班上邂逅，於1992年結婚，相當恩愛。

點撃下圖睇劉松仁近照：