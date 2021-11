現年40歲的國際級混血名模Rosemary(虹萱)雖然已經淡出幕前多年,但仍然在社交平台非常活躍,不時分享與老公Jason和兒子Hendrix的生活點滴,而最近她便宣布再度佗B,早前更曬出一張全裸孕照,性感度爆燈。今日(26/11),她便在IG貼出一張到文華東方酒店按摩的照片,相中的她只用一張薄被掩蓋身體,更不經意大騷美好身材,而她亦有在帖文中寫道:「My therapist had rigged the table up with this custom pillow that had cutouts adjusted for the exact size of my pregnant belly and, er, blossoming breasts(技師用特製枕頭調較過張按摩床去就我個大肚,同埋……愈嚟愈勁嘅胸)」。

點擊下圖觀看上述照片,以及其他Rosemary IG靚相: