Yasmine遺傳優良基因。

鍾麗緹一向被譽為性感女神,而她的23歲大女兒張敏鈞(Yasmine)亦遺傳了她的優良基因,擁有驕人姣好身材。曾參選溫哥華華裔小姐競選的Yasmine,曾愛在IG跟大家分享日常生活美照,早前她便在IG發放了一輯簡單身穿牛仔外套的照片,加上留言稱:"One day you will look back and see that all along: you were blooming"充滿正能量。而在牛仔衫入面的一件貼身小白背心,雖有網友懷疑她是真空上陣拍照,但仍無損她展現青春活力感覺,大讚她充滿女神味。

