拳王｜黃子恒主動要求冼灝英師傅加「辣」　拍畢擂台戲激動落淚

黃子恒操得相當結實體型弗到漏油，其拳腳功夫亦相當有睇頭，尤其踢腿動作，不但有力，而且踢腳踢得相當高，足證其下了不少苦功。

無綫台慶劇《拳王》劇情講述黃子恒飾演的葉迎風，以駿風拳館代表身份打入泰拳冠軍賽，迎戰石傲山（黎耀祥飾）旗下拳館Gavin Fitness的代表。拳賽甫開始，迎風因舊患復發處於下風，但憑著驚人意志扭轉劣勢。眼見勢色不對的祥仔，出口術令金爺（李國麟飾）向拳賽評判施壓，最後迎風含恨落敗！細心觀看該場賽事，除了發現胸膛操得相當結實的子恒體型弗到漏油外，其拳腳功夫亦相當有睇頭，尤其踢腿動作，不但有力，而且踢腳踢得相當高，足證其下了不少苦功。

本身是專業泰拳比賽拳證的黃澤鋒，是次在劇中演回拳證，網民大讚有驚喜！

監製Andy坦言該場拳賽戲難度極高，故劇組除了已事先安排定替身給子恒外，負責動作指導的冼灝英師傅亦沒有為子恒設計太高難度動作；不過對自我要求頗高的子恒，認為既然要飾演拳王就要似模似樣，故除了堅持所有動作均親身上陣、拒用替身外，並即場要求冼師傅教授高難度動作，務求令拳賽拍出來更像真。結果子恒亦不負眾望成功完成所有拍攝，現場所有「見證」賽事的其他演員均大讚他打得出色，Andy透露子恒拍畢該場戲後翻看Playback時，更激動落淚。

對自我要求頗高的子恒，堅持所有動作均親身上陣、拒用替身外，並即場要求冼師傅教授高難度動作，務求令拳賽拍出來更像真。拍畢該場戲後翻看Playback時，更激動落淚。

對此子恒回應指最感動是CUT機後現場所有人、包括演員和幕後均為他鼓掌：「其實好多動作我之前都未做過，到真係做到嗰吓其實好激動亦好感動；我成日諗如果我畀唔到難度高嘅動作出嚟，我會對唔住葉迎風呢個角色，我希望觀眾係真係會覺得，葉迎風係真係識打拳嘅。」子恒又感激飾演其對手的陳偉洪謂：「對手好緊要，如果大家有留意踢膝嗰吓其實相當近，佢為咗拍出嚟效果好，好肯『硬食』我啲招式，佢咁樣令我啲動作做得更加放心。」

細心留意，子恒唔單止踢腿踢得高，而且凌空飛躍及進攻等動作亦做得入型入格，明顯下了不少苦功。

另迎風昨晚的一幕雨中落寞戲份亦相當有意思，海正藍目睹該幕後，即想起當年哥哥正曦（譚俊彥飾）在生時，亦曾因不公平的制度輸掉一場拳賽感到耿耿於懷，似是暗示著正藍與迎風將有與哥哥一樣深厚的緣份。而近期被力讚好戲的譚俊彥，全程含著淚訴說自己有多不甘心，短短一分鐘戲份已充份演繹出拳手的辛酸及對公義的堅持，難怪視帝呼聲甚高。子恒笑指該場戲最難忘部份是相當凍：「嗰日突然翻風、得11度左右，我當時嘅戲份係棉質嘅短衫同裋褲，一瞓落地超級索水同埋超級凍，好彩嗰日現場咁啱有風筒咋！但其實我幾鍾意呢啲場口，因為真係拍戲先做到。」