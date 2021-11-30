麻雀鬥室三決一｜吳若希連環出貓　黎諾懿被爆「牌品差、人品差」

由薛家燕擔任「話事人」、林盛斌、吳若希、戴祖儀及鄭衍鋒擔任「護法」的無綫全新綜藝遊戲節目《麻雀鬥室三決一》，昨晚（29日）十點半於翡翠台首播。首集出戰的麻雀高手藝人有陳敏之、黎諾懿、高海寧及湯洛雯，四位嘉賓將夥拍四大護法大玩別開生面的麻雀遊戲，爭奪節目送出的獎金及獎品。

分組遊戲期間，吳若希因為「求勝心切」連環出貓、慘淪「茅躉王」，不過「冤豬頭都有盟鼻菩薩」，被陳敏之力數「牌品差、人品差」的黎諾懿，則表明看中吳若希夠「茅」揀對方做拍檔。雖然「臭味相投」，但黎吳明顯八字唔夾，加上吳若希「代打」時迷迷糊糊，「助攻」時又幫唔到手，二人食糊次數近乎零，而且全程被其餘三家針對，十分搞笑。

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節目兩個遊戲環節均別具心思，首先是「大執位」環節，無論玩家開局拿到靚牌或是差牌，只要有人摸到「順」牌或是「逆」牌，所有玩家都必須順時針或逆時針方向調位，故此勝負關鍵並不只限於打好手上的牌，而是要如何在關鍵時刻打好上、下家的牌！而「絕世好牌」環節中，四位玩家打的是一副只有筒子的牌，雖然開局時拿到靚牌機會大增，但變相出銃及食詐糊機會亦大增。

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昨晚的麻雀王非陳敏之莫屬，皆因其「護法」戴祖儀不但時運高、轉數快，更多番想到致勝關鍵，令敏之無論在「大執位」抑或「絕世好牌」環節均旗開得勝，更一度錄得「六連勝」佳績，被封「紅衣女邪神」！最終，敏之成為首集贏家，並獲得最終環節「叫糊十五骰」參與權，贏走十罐鮑魚。

至於今晚（30/11）播出的一集，四位玩家將要面對全新環節「麻雀大富翁」挑戰，屆時除了隨時被要求與其他玩家換牌外，更會被要求「開牌打」及「打盲牌」等，相當過癮！經過三輪激戰後，最低分的玩家將被淘汰，其餘三人則進入最終回挑戰麻雀高手爭取最終勝利贏走獎金。