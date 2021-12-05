專訪︱Jer推「重生三部曲」自覺圓滿　Ian驚粉絲失望未定來年目標

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）今年繼續推出個人作品，Ian推出了甜到漏的《DWBF》以及剖白內心世界的《搞不懂》，而阿Jer則推出「重生三部曲」，包括《狂人日記》、《砂之器》和最終章《人類群星閃耀時》，他們接受《香港01》專訪時分享製作歌曲背後的故事，阿Jer直言今年是圓滿的一年， 而Ian最開心的是大眾認識多了MIRROR。

撰文：陳芷穎

攝影：葉志明



阿Jer今年推出「重生三部曲」，繼續由「物語」班底的王雙駿和小克操刀。合作兩年，阿Jer直言製作《人類群星閃耀時》時非常順利。（葉志明攝）

阿Jer分享歌曲製作故事 Ian為精益求精重錄《搞不懂》

阿Jer今年推出「重生三部曲」，繼續由「物語」班底的王雙駿和小克操刀。合作兩年，阿Jer直言製作《人類群星閃耀時》時非常順利：「同小克、Carl合作咗兩年，意見會直接講，以前好多嘢都收埋喺心，而家來回簡單快咗好多。」阿Jer更特意邀請五百位粉絲參與MV拍攝，他說這首歌是兩年以來的一個終結，因而希望場面能壯觀一點：「本身好想搞一個大型演唱會，如果有好多人同我一齊Present個訊息，就係『I Love You，Thank You』，個力量比起我一個人大好多，所以今次會見到好多粉絲、一直以嚟MV合作過嘅朋友，亦有『樂壇已死大合唱團』，係一個曬冷嘅Ending，係兩年以嚟嘅一個句號，所以要壯觀啲。（Ian：逗號咋）」。

Ian的歌曲《搞不懂》則推出兩個版本，他分享製作背後的故事時提到為精益求精，決定將原版砍掉重練：「係錄咗原版先，差唔多錄音時就有個Idea，不如做多個Acoustic Version。錄完原版就錄Acoustic，錄完Acoustic版就覺得Vocal處理上好啲，聽落感動啲，我就諗不如原版都重新錄一次。本身錄完原版Ok晒，聽完Acoustic版就覺得好聽啲，咁即係嗰個可以再好啲，就重新錄一次。」

Ian的歌曲《搞不懂》則推出兩個版本，他分享製作背後的故事時提到為精益求精，決定將原版砍掉重練。（ 葉志明攝）

談到來年的音樂題材以及曲風，阿Jer透露不會如以往般歇斯底里：「呢兩年嘅歌好歇斯底里，如果要開騷，下下歇斯底里搞唔掂，爭緊啲可以緩衝嘅歌，之後一年都係緩衝。」Ian則說來年的音樂會偏向個人觀感：「咩都講下，多啲唔同題材。音樂就係好得意，可以講下屋企、講下自己，係一個渠道，會偏向個人觀感出發多啲。」

來到年尾，問到二人有否達成今年定下的目標，Ian雖稱目標尚未達到，不過仍慶幸大眾認識多了MIRROR。（葉志明攝）

Ian怕粉絲失望未定來年目標 阿Jer自覺是圓滿一年

來到年尾，問到二人有否達成今年定下的目標，Ian雖稱目標尚未達到，不過仍慶幸大眾認識多了MIRROR：「目標尚未達到，本身今年計劃出四首歌，最後出咗兩首，生活永遠都係計劃趕不上變化。比較開心係其他成員多咗大眾認識，大家認識多咗MIRROR，係好幸運嘅事。」阿Jer則非常滿意今年的作品，最開心是令樂迷有所啟發：「好圓滿，出咗三首我好鍾意嘅作品，將由細到大好鍾意嘅音樂帶嚟廣東歌，已經係一件好好嘅事。今年最開心係好多歌都啟發到大家生活上嘅一啲思考，做歌最大目標係可以陪住大家成長，今年做嘅歌都可以，好滿足。」

至於來年目標，Ian說暫時沒有全因不想粉絲失望：「如果話嚟緊想做啲咩，到最後願望落空驚粉絲會失望，所以都係默默做。」Jer希望可以和更多有才華的人合作：「帶多啲唔同單位畀大家認識，嚟緊想同啲新啲又好有Talent嘅人合作，希望大家認識到佢哋。」

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