討論區熱度丨聲夢女團出道借勢宣傳　《造星IV》40強錯過絕好時機

踏入12月，女團話題仍然熱烈，原因除了ViuTV《全民造星IV》漸漸見到女團潛質新人，無綫（TVB）亦將聲夢歌手包裝成女子組合After Class出道，兩股女團風暴刮起一陣清新風氣。今次會繼續參考四個常用討論區親子王國（BabyKingdom）、香港討論區、香港高登討論區和LIHKG（連登討論區）。

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人女子組合「After Class」。（《要為今日回憶》MV截圖）

炎明熹姚焯菲組四人女團After Class MV青春滿瀉一日破八萬點擊

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兩台女團話題相輔相成

在兩位聲夢歌手炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）各自出過單曲後，TVB突然安排兩人加上鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy），組成聲夢女團「After Class」出道，新歌《要為今日回憶》上周六（27日）首播，更把握機會在保良騷上紅館演唱。結果突襲成功，在周末製造出話題，各大討論區都有回響，香討繼續熱烈支持，有兩位數以「After Class」做主題的貼文，有人讚因為聲夢再次留意香港樂壇，情況就類似去年各大音樂頒獎禮之前，有人覺得MIRROR帶動樂壇一樣。

After Class出現亦引起兩登仔討論，當中高登集中討論「點睇聲夢正式埋班女團after class」，有接近200條回覆，在相同話題中算是活躍。至於連登亦有十多個關於After Class文章，雖然有人存心抽水，不過都算見到After Class回響。

另一邊ViuTV《全民造星IV》錯過周末製造話題時機，將60強餘下的15名淘汰人選濃縮在周一（29日）才播，未能蘊釀話題，網民零零碎碎地各自有追捧女仔，其中走日系偶像路線的Sica（何洛瑤）爆冷跑出，受到連登仔關關注。

Sica首輪個人賽唱《心急人上》。（節目截圖）

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萬千星輝頒獎典禮

無綫《萬千星輝頒獎典禮 2021》下年1月2日舉行，上周四公布提名名單，雖然每個獎都有幾十人入圍，但名單象徵拉票正式開始。離頒獎典禮舉行尚有一個月，男、女主角等大獎的投票帖文已經出現，陳展鵬《逆天奇案》與譚俊彥《換命真相》暫時叮噹馬頭，視后由李佳芯《智能愛人》、鍾嘉欣《星空下的仁醫》和林夏薇《逆天奇案》跑出。

TVB頒獎禮提名｜50個候選爭1個獎完全沒有預測性 綜藝節目拆三份

上年得獎名單：