現年29歲,童身出身的李日昇去年9月約滿TVB後轉行做健身教練,日前他宣布已和紋身師女友Iris正式拉埋天窗,在親友的見證下正式成為夫妻。二人跟足傳統着上中式裙褂馬褂,Iris戴上5對龍鳳鈪,貴氣十足!之後,二人就換上西式禮服在戶外草地庭園上行禮,畫面甜蜜又溫馨。新娘子Iris在IG高呼老公李日昇:「He really is my best friend on earth and my Superman.(他真的是我在地球上最好的朋友和我的超人。)」

李日昇去年8月在IG貼出一張跪地求婚照,獲得不少網民祝福。(Instagram/@leeyatsingg)

