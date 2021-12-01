MIRROR星蹤‧不停更新︱12子公開活動最齊攻略　追星資訊一文睇晒

人氣男團MIRROR愈來愈多公開活動，尤其來到年尾的各大音樂頒獎典禮、聖誕節以至除夕等等的節日，「鏡粉」都有機會親睹偶像風采。《香港01》為粉絲們整合12子的公開活動行程，好讓大家可以親身到場支持偶像。率先登場的就有陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer），他們明天（2日）將夥拍李幸倪（Gin Lee）於尖沙咀海港城出席保險品牌宣傳活動，立即查看MIRROR星蹤，《香港01》定期為大家更新最新資訊。



《香港01》為粉絲們整合12子的公開活動行程，好讓大家可以親身到場支持偶像。（資料圖片）

Ian、Jer於尖沙咀海港城出席保險品牌宣傳活動

他們將夥拍李幸倪（Gin Lee）主持尋「保」店限定展開幕，並向大家簡介代表着四大暢銷產品系列的展區。

日期：2021年12月1日

時間：上午11時正

地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂

Ian、Jer將夥拍李幸倪（Gin Lee）主持尋「保」店限定展開幕（資料圖片）

MIRROR 6子於會展舉行兩場演唱會

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）將於12月7-8日在會展舉行一連兩場的網上行夢想系MOOV LIVE《Music On The Road》，門票不作公開發售可說是一票難求。

日期：2021年12月7-8日

時間：晚上8時15分

地點：香港會議展覽中心Hall 5BC

MIRROR 6子於會展舉行一連兩場演唱會。（資料圖片）

《2021年度新城勁爆頒獎禮》

《新城勁爆頒獎禮2021》將於12月27日在會展以音樂劇形式進行，是相隔兩年再舉辦的實體頒獎禮，MIRROR上月27日派出姜濤、Jer、AK、Lokman、Tiger和Frankie出席記招。

日期：2021年12月27日

時間：晚上7時30分

地點：香港會議展覽中心Hall 5BC

MIRROR早前派出姜濤、Jer、AK、Lokman、Tiger和Frankie出席記招。（資料圖片）

「香港跨年倒數演唱會」

MIRROR將於12月31日晚上在西九文化區藝術公園出席「香港跨年倒數演唱會」，同場還有馮允謙、鄭欣宜、江海迦、許廷鏗、李幸倪以及香港管弦樂團。演唱會將透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾共同跨年。

日期：2021年12月31日

時間：晚上10時

地點：西九文化區藝術公園

MIRROR將於12月31日晚上在西九文化區藝術公園出席「香港跨年倒數演唱會」。（資料圖片）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》

MIRROR將於2022年1月1日晚上在亞洲國際博覽館出席《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，人氣爆燈的他們被視為「我最喜愛的組合」大熱。

日期：2022年1月1日

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館