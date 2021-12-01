MIRROR星蹤‧不停更新︱12子公開活動最齊攻略　追星資訊一文睇晒

撰文：陳芷穎
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人氣男團MIRROR愈來愈多公開活動，尤其來到年尾的各大音樂頒獎典禮、聖誕節以至除夕等等的節日，「鏡粉」都有機會親睹偶像風采。《香港01》為粉絲們整合12子的公開活動行程，好讓大家可以親身到場支持偶像。率先登場的就有陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer），他們明天（2日）將夥拍李幸倪（Gin Lee）於尖沙咀海港城出席保險品牌宣傳活動，立即查看MIRROR星蹤，《香港01》定期為大家更新最新資訊。

《香港01》為粉絲們整合12子的公開活動行程，好讓大家可以親身到場支持偶像。（資料圖片）

Ian、Jer於尖沙咀海港城出席保險品牌宣傳活動

他們將夥拍李幸倪（Gin Lee）主持尋「保」店限定展開幕，並向大家簡介代表着四大暢銷產品系列的展區。

日期：2021年12月1日

時間：上午11時正

地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂

Ian、Jer將夥拍李幸倪（Gin Lee）主持尋「保」店限定展開幕（資料圖片）

MIRROR 6子於會展舉行兩場演唱會

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）將於12月7-8日在會展舉行一連兩場的網上行夢想系MOOV LIVE《Music On The Road》，門票不作公開發售可說是一票難求。

日期：2021年12月7-8日

時間：晚上8時15分

地點：香港會議展覽中心Hall 5BC

MIRROR 6子於會展舉行一連兩場演唱會。（資料圖片）

《2021年度新城勁爆頒獎禮》

《新城勁爆頒獎禮2021》將於12月27日在會展以音樂劇形式進行，是相隔兩年再舉辦的實體頒獎禮，MIRROR上月27日派出姜濤、Jer、AK、Lokman、Tiger和Frankie出席記招。

日期：2021年12月27日

時間：晚上7時30分

地點：香港會議展覽中心Hall 5BC

MIRROR早前派出姜濤、Jer、AK、Lokman、Tiger和Frankie出席記招。（資料圖片）

「香港跨年倒數演唱會」

MIRROR將於12月31日晚上在西九文化區藝術公園出席「香港跨年倒數演唱會」，同場還有馮允謙、鄭欣宜、江海迦、許廷鏗、李幸倪以及香港管弦樂團。演唱會將透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾共同跨年。

日期：2021年12月31日

時間：晚上10時

地點：西九文化區藝術公園

MIRROR將於12月31日晚上在西九文化區藝術公園出席「香港跨年倒數演唱會」。（資料圖片）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》

MIRROR將於2022年1月1日晚上在亞洲國際博覽館出席《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，人氣爆燈的他們被視為「我最喜愛的組合」大熱。

日期：2022年1月1日

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館

MIRROR現身叱咤頒獎禮記招，一眾歌迷迫爆昂坪市集！（陳順禎攝）
MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
邱傲然 Tiger
陳瑞輝 Frankie
01娛樂焦點