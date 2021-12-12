專訪｜林盛斌Bob入行時狂啃豬頭骨：你哋好開心溝女我準備緊見客

林盛斌（Bob）有「金牌司儀」的稱號，訪問當日，答問題亦是「快、準」，沒有像某些受訪者一樣思前想後，就能夠答得「中point」，果然是有經驗的主持人。近來這位主持高手決定再次踏上舞台，舉行第二個個人Talk Show，並以《The Bobfather 2021》為名，在台上「大放笑彈」，為大家打氣。原來背後的原因，是想自己再做一次主角，站上台，有自己的一個表演，不再是做被視為配角的司儀。

在幕前一向可以從容淡定的Bob給人一種穩重老練的感覺。入行18年的他，一切或者要從入行前的第一份工作——電台的營業部推銷員講起，他自稱做了很多的「下欄嘢」、「豬頭骨」，一點一滴才累積成現在的他，建立到現在看事物的角度。

攝影：劉一立



Bob一向給人歡樂開心的感覺。（劉一立攝）

再開Talkshow全因想做一次主角︰有歡樂帶畀大家

Bob會在本月18日舉行個人的第二次Talk Show，他明言6年前舉辦第一次Talk Show時已有想法，「其實MC係咪有機會都有自己嘅一個talk show，做返一日嘅主角。」上次Talk Show完結後，收到好多觀眾的正面評價。直到今年年中得知12月有期，雖然倉卒，但仍答應了，「因為呢兩年大家嘅生活都好似好多嘢唔開心，不如做一個show，除咗有歡樂、正能量帶畀大家之外，大家睇完之後，可能有啲嘢可以袋得走。」「Bobfather」的由來，靈感源自他很喜歡的一部電影《The Godfather》，成為了他的情感投射，「希望有一日阿Bob可以變成一個『bobfather』。」

阿Bob拍片跟大家無私分享搵錢心得。（YouTube影片截圖@Bobtivation 林盛斌）

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自認做YouTuber拍片view數少︰想有人睇完之後有得着

Bob在幾個月前密密拍片經營他的個人YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」，Channel有不同教「搵錢」、面試、建立事業，甚至是提升人際關係技巧的片段，非常實用。但Bob直言，比起一些講「八卦」，或者吃喝玩樂的頻道來說，能吸引的觀眾群較窄，他說︰「其實我知道個subscriber嘅量同view數係完全唔得嘅，可能最勁嗰條片係1萬？最少嗰啲可能2、3千？比起嗰啲真正YouTuber，或者artist開一個channel，飲飲食食，嗌個friend上嚟做訪問，嗰類型嘅嘢係爭好遠，但我知道我而家做緊嘅嘢，我又唔係為要喺YouTube度攞到咩廣告分成，我係想有人睇到，睇完之後有少少嘢得着。」亦有同事跟他坦言做這些工作對他來說未必有好大得着，但他覺得收到網民正面的留言已經是他最大的得着。

現年42歲的Bob不經不覺已入行18年。（劉一立攝）

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靠勤力捱出頭 不怕蝕底做「下欄嘢」

好多人都說，Bob入行十幾年來，發展順風順水，又好運，但其實一點一滴都是靠努力和學習經驗才得到現在大家看到的成功。Bob入行正式成為電台唱片騎師前，在新城電台當了9個月營業部推銷員。Bob回想當年，同事收工後Happy Hour時，他卻在工作寫計劃書，準備第二「Call客」的名單，「禮拜六、日weekend，你哋好開心出咗去玩，陪女朋友、溝女，夜晚去飲酒嘅時候，我做咩呢？我係做好多準備下個禮拜一要見嘅客嘅preparation，會準備定今個禮拜我見咗呢啲客，呢個客爭啲咩呢？jot返啲notes，到底我有啲咩要跟進呢，我做呢啲功課。」

Bob現在已經是有名的「金牌司儀」。（資料圖片）

直到終於做DJ的時候，Bob直言要做大量「下欄嘢」，一些別人不願意做的工作，例如打風時，電台要有人通宵留守電台，報風暴消息，老闆選中他，他卻沒有想要推卻，他指做多幾次這些「豬頭骨」工作，老闆就自然會對他有好印象，給他做主持人的機會，好好發揮。他說︰「如果我唔係做嗰啲咁嘅『風暴小王子』，要通宵喎！通宵夜晚11、2點，做到朝頭早6點報嗰個風暴，等第二日有主持人嘅時候，返嚟先至唔使再報呢個風暴，冇意思㗎喎！揸住張紙喺度。」

思想正面的Bob卻想到用些特別的方法報天氣，例如改自己做「風暴小王子」，報的時候又會想一些「鬼馬」有趣的台詞，「老細會聽到，會知道㗎嘛，咁佢會覺得『啊，你條友都有啲心喎』，畀多啲機會你囉！有節目嘅時候咪搵你去做囉，做做吓咪愈做愈多囉，咁呢啲都係由之前一點一滴去累積返嚟。」

否認為「隱形富豪」︰好多使費好大負擔

外界一直有傳Bob是「隱形富豪」，生意和事業等工作愈賺愈有，住豪宅，又教人理財之道，早前他更被C君大爆他年賺2000萬，對於種種說法，Bob立即否認︰「梗係唔係啦！絕對唔係啦，好多使費，好多錢要使，好大負擔。」除了要養家外，還有公司的開支，「我而家唔係淨係嗰間正公司，仲有其他嘅一啲business啦，有一啲生意可能係啱啱新拓展，特別呢兩年，咁嗰啲全部都係個開支好大。」他強調︰「絕對唔係咩隱形富豪啦！比起好多我呢一行嘅同業，直頭小朋友嚟啦！」

Bob工作忙碌，但一有時間就會陪老婆仔女。（IG@bob_lamshingbun）

分享被易角一事全靠太太支持︰佢係一個幾鼓勵到我嘅人

Bob跟太太黃乙頤（Pearl）結婚14年，是外界心目中的「模範夫妻」，他們育有三女一子，幸福美滿。Pearl有自己的事業，同時又是好媽媽，非常能幹。Bob承認太太改變了他不少，「佢都係一個幾正面好樂觀嘅人嚟，可能我有時工作唔如意、唔順利，或者係發生咗啲事嘅時候，佢都會同我講一啲佢嘅睇法，咁嗰啲都幾點醒我，真係㗎！」

Bob又分享了他們夫妻之間的一件事情，之前Bob拍完《老表》系列後，被邀請接一套劇，且是一個近乎第二男主角的重要角色，監製甚至都約了他傾詳情，卻突然因為某些原因要換人，「如果我當時唔係我太太，我諗我會唔開心多幾日嘅，但係佢講完之後呢，我就唔開心咗嗰晚就算。」究竟Pearl跟他說了什麼呢？她說︰「其實唔出奇啊！你諗吓，你咁好戲，你做呢個角色一定會搶晒其他人鏡，其他人好難發揮得到，監製好難去交代，所以你畀人易角都係啱嘅，因為你太好戲啦！」Bob將對方的說話娓娓道來時，亦顯得有點不好意思，他說︰「你諗吓，一個女人要幾迷戀嗰個老公先至會講得出呢啲咁變態嘅說話，我唔知佢講真定講笑啦，梗係講笑啦，但係佢咁樣講完之後你又覺得好舒服。（好感動？）未去到感動囉！我覺得好好笑囉！之後我話『咪癲啦，唔好亂講啦』，但係個心入面係窩心嘅，所以其實佢都係一個幾鼓勵到我嘅一個人。」

Bob於今年年頭曾公開「護妻」，獲到不少讚賞。（IG@bob_lamshingbun）

所以，曾經有網民攻擊過Pearl的外表時，Bob也極力「護妻」，Bob表示︰「咁都好正常，有人去攻擊你太太，又話我太太醜樣，又話佢肥，又話佢P圖。當有100個人留言，有50個話覺得你太太好靚，有50個話好醜樣，嗰50個可能唔鍾意佢嘅，或者唔鍾意我嘅，都唔認識我哋㗎，咁你都唔認識我哋，咁你點解會覺得你睇到嘅嘢係事實呢？」

Bob講起太太時，不自覺間就流露出他對家人的愛護，雖然帶點傳統男士的「老尷」，但卻是不期然就令人感受到他們夫妻之間的窩心。

點擊睇Bob嫂靚相以及Bob一家的生活照：

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