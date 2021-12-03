讀心專家｜陳展鵬被要求交出手機　自爆全是單文柔密照勁尷尬

由黃庭鋒、陳聖瑜主持、夥拍留日著名「讀心專家」松明廣邀藝人嘉賓作客的《讀心專家》日前請來恩愛夫妻陳展鵬與單文柔擔任嘉賓，向觀眾展示「超市心理術」。



兩公婆玩得好開心呀！

昨晚節目內容十分震撼，單是開場與觀眾互動的「心理測驗」，已令討論區群情洶湧。松明在節目中分開四個階段、給予32個單詞觀眾選擇，最終松明問道：「你哋係咪揀咗砂糖？」之後網民表示嘖嘖稱奇，有超過九成半網民留言自揭答案是砂糖，並驚呼：「點解會咁嘅？」、「我真係砂糖，點解佢會估到」、「我又係砂糖，癡線架？」、「求其亂選到最後都係砂糖」、「好想聽佢解釋」、「我覺得好得意」、「似視覺魔術」。

其實煎Pan最初都係抱半信半疑態度。

當首度發現被「控心」及「植心」成功時，煎Pan先係嚇一跳。

除了網民及觀眾，就連視帝陳展鵬（煎Pan）亦對松明「甘拜下風」！昨晚松明一共對煎Pan夫婦三度作出「控心」及「植心」秘技，結果煎Pan夫婦三次表現都盡在松明掌控之中。原本對松明滿臉疑惑的煎Pan，經歷兩輪松明「洗禮」後，忍不住大叫「Amazing」及至少驚呼了兩次「好犀利呀」；看得投入的煎Pan，有時更像發現新事物的小朋友般開心地拍手，十分可愛。

煎Pan講講吓上節目感受，都可以硬Tag落老婆度，果然係「愛妻號」。

以恩愛馳名的煎Pan，昨晚在節目中不忘放閃，先是文柔向煎Pan撒嬌謂：「以前我行街最鍾意睇衫，依家結咗婚之後，我淨係可以行超市。」煎Pan聞言即滿臉愛意地回應：「做靚太吖嘛。」又謂太太是他的讀心專家：「讀心就係你唔使講嘢，就可以睇穿你個心，同埋知道你諗緊乜嘢，好似佢（指向文柔）對我咁。」然後當松明要求煎Pan交出電話作心理術示範時，煎Pan除了大爆手機內全是太太「私照」外，又爆料指文柔知其手機密碼，恩愛程度可見一班。

係咪同煎Pan一樣咁好奇，松明係點樣做到呢個神預測架呢？

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