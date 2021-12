地產孖寶｜性感女經紀鏡頭前色誘劉思慕　男方望到眼定定超尷尬

Netflix真人騷《地產孖寶》(Selling Sunset)自2019年推出後大受歡迎,一直長拍長又,並於11月尾播出第四季。節目除了參觀豪宅,美女地產經紀因爭相兜售而觸發的是非才是重點。來到第四季,因拍攝Marvel電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的劉思慕,就托經紀Chrishell在荷里活置業,兩人更在鏡頭前公開調情!



《地產孖寶》(Selling Sunset)自2019年推出後大受歡迎,一直長拍長又,並於11月尾播出第四季。(Netflix)

《地產孖寶》主要講述位於洛杉磯日落大道(Sunset Boulevard)的知名地產公司The Oppenheim Group賣豪宅的大小事,公司老闆孖仔Jason和Brian星味十足,兩人聘用的員工清一色是模特兒級的美女,每人都有樣有身材。在這個金錢主導的氛圍下,加上多位美女一起工作的環境,當然少不了Juicy的是是非非。

在最新推出的第四季其中一集,因拍攝Marvel電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)而爆紅的劉思慕,就委託Oppenheim Group在荷里活置業。劉思慕在節目中表示置業成本大約600至800萬美元(大約4500至6000萬港元),加上過往一直在寒冷的加拿大生活,故希望新居有游泳池及籃球場。

負責招呼劉思慕的美女經紀Chrishell相約對方在公司見面,男方到達後,兩人坐在沙發上傾談。衣著性感的Chrishell當著老闆男友Jason面前,在劉思慕面前搔首弄姿,除了瘋狂大讚對方為大明星之外,更突然整理正在滑落的上衣,讓劉思慕看得目定口呆,Chrishell更表示因為想在劉思慕面前看起來更可愛,才這樣做。兩人的交談非常曖昧,其後更在眾人面前擁抱,場面非常尷尬。

節目播出後,劉思慕跟Chrishell的互動引起觀眾及網民的關注。提到合作機緣,Chrishell受訪時透露兩人在1年前透過Twitter認識,而劉思慕一直都是節目粉絲,所以大膽邀請他客串,兩人一拍即合。不過有劇迷看完這一集後,都指Chrishell為賣樓及名氣而這樣做讓人看得非常尷尬。

