地產孖寶｜性感女經紀鏡頭前色誘劉思慕　男方望到眼定定超尷尬

Netflix真人騷《地產孖寶》（Selling Sunset）自2019年推出後大受歡迎，一直長拍長又，並於11月尾播出第四季。節目除了參觀豪宅，美女地產經紀因爭相兜售而觸發的是非才是重點。來到第四季，因拍攝Marvel電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的劉思慕，就托經紀Chrishell在荷里活置業，兩人更在鏡頭前公開調情！



《地產孖寶》（Selling Sunset）自2019年推出後大受歡迎，一直長拍長又，並於11月尾播出第四季。（Netflix）

《地產孖寶》主要講述位於洛杉磯日落大道（Sunset Boulevard）的知名地產公司The Oppenheim Group賣豪宅的大小事，公司老闆孖仔Jason和Brian星味十足，兩人聘用的員工清一色是模特兒級的美女，每人都有樣有身材。在這個金錢主導的氛圍下，加上多位美女一起工作的環境，當然少不了Juicy的是是非非。

《地產孖寶》（Selling Sunset）自2019年推出後大受歡迎，一直長拍長又，並於11月尾播出第四季。（Netflix）

在最新推出的第四季其中一集，因拍攝Marvel電影《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）而爆紅的劉思慕，就委託Oppenheim Group在荷里活置業。劉思慕在節目中表示置業成本大約600至800萬美元（大約4500至6000萬港元），加上過往一直在寒冷的加拿大生活，故希望新居有游泳池及籃球場。

負責招呼劉思慕的美女經紀Chrishell相約對方在公司見面，男方到達後，兩人坐在沙發上傾談。衣著性感的Chrishell當著老闆男友Jason面前，在劉思慕面前搔首弄姿，除了瘋狂大讚對方為大明星之外，更突然整理正在滑落的上衣，讓劉思慕看得目定口呆，Chrishell更表示因為想在劉思慕面前看起來更可愛，才這樣做。兩人的交談非常曖昧，其後更在眾人面前擁抱，場面非常尷尬。

+ 4

節目播出後，劉思慕跟Chrishell的互動引起觀眾及網民的關注。提到合作機緣，Chrishell受訪時透露兩人在1年前透過Twitter認識，而劉思慕一直都是節目粉絲，所以大膽邀請他客串，兩人一拍即合。不過有劇迷看完這一集後，都指Chrishell為賣樓及名氣而這樣做讓人看得非常尷尬。

點擊下圖看Chrishell的性感靚相：

+ 11

同場加映：璀璨帝國｜頂級貴婦嫁宋朝第24代後人 揮霍炫富生活被網民嘲冇腦