星期日檔案｜「美心妹妹」3歲開始做童星　媽媽認生活受影響

Celine近年因要專注學業而減少參與幕前演出。

13歲嘅楊鎧凝（Celine）當年因拍攝美心瑤柱蘿蔔糕廣告做女主角而爆紅，高峰時期曾拍20幾個廣告，有「廣告小天后」之稱。而近年她亦有客串TVB劇集《愛我請留言》、《陪著你走》和《來自喵喵星的妳》。喺最新一集《星期日檔案》中，Celine媽表示當年因為Celine做得開心又鍾意，所以並不介意讓女兒提早踏足社會，但她承認多少有影響生活：「個個都知你邊間小學，真係有人喺門口等。」Celine聞言後十分驚訝，直到媽媽提她當年在門口等她的姐姐跟着她們一直搭車，她才想起：「我記得佢問『可唔可以上你屋企玩？』」

Celine在5歲時因拍攝美心瑤柱蘿蔔糕廣告做女主角而爆紅。

佢亦指當時都會受到網上流言蜚語攻擊，「話我成日唔比佢返學，成日要佢拍嘢，成日叫佢搵錢，咁佢小學嘅時候都拍少咗嘢㗎喇，廣告老是常出現冇辦法。我哋都冇咩點拍嘢，但係你要抨擊嘅……開心係唔會開心㗎喇，以前都係覺得要平反，但而家個網絡世界平反只會越描越黑，都係平平淡淡過去就算。」

Celine否認當女兒係搖錢樹，又話自己一直都有好好保護女兒。

Celine在 6歲時曾推出寫真，當時有數張相片被指意識不良，對於被指無好好保護個女，Celine媽咪回應：「個個家長都會保護自己嘅小朋友，我都成日睇住佢拍嘢，唔會唔保護。大個而家有時略知一二，話比佢聽，佢都係聽完就算，如果個個都係咁，咁認真去處理，我諗好多人會有抑鬱症，係未?」

莫凱謙當年表現老積，加上唱起情歌上完全唔怯場。他身邊的黃寶龍（Sam）當年在《大時代》飾演童年方展博。

節目亦搵嚟曾在6歲參加《殘酷一叮》嘅莫凱謙，當年他在節目翻唱容祖兒《習慣失戀》而一夜爆紅，不過他隨之而來嘅係欺凌，試過喺學校時被同學將書本丟到垃圾桶，令他有個不太愉快嘅童年，而直到長大後出嚟工作，身邊仍然有人會叫佢做童星。他在節目中表示：「某程度上童星係一個包袱，大家一直睇住你成長，好似已經有一個既定嘅諗法去睇你，你一定要做得好好。」莫凱謙表示如今無論有新作品，又或者做與童星無關的事，其名字都都總係會被加上「童星」一詞，令他感到十分吃力，會對自己感到質疑。「我覺得大家唔需要咁在意去睇童星好與壞，係一個課外活動，正如有人會打波，被冠以為童星，去做一啲大家睇到嘅課外活動。」童星真係唔易撈㗎!