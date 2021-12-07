凶宅清潔師｜C君唔畀商業因素控制　用三年構思劇本：尺度去得盡

TVB很久已經沒有推出以驚慄、靈異為題材的恐怖劇集，今天（7日）由洪永城、C君、盧思麟 監製的《凶宅清潔師》舉行記者會。劇集明天（8日）將會在myTV SUPER的myTV Glod及TVB Anywhere上架。C君接受《香港01》訪問時說雖然第一次做監製，但他主要負責編審的部份：「其實我主要做編審，劇本同對白上係我最主要去做。呢個題材係洪永城去諗，由最初到出街係用咗三年時間，我再將呢個題材去變成一個完整故仔。」

有C君編劇有質素。（陳順禎攝）

這部劇集題材相當新鮮，但會否與以往的TVB劇集一樣模式或者劇情輕易猜到，C君說：「我諗佢喺myTV super播係一個好處，尺度我哋可以去得盡啲，諗都新啲，同埋佢哋希望我哋大膽啲。整個劇係一個好大壓力嘅劇，睇完會唔會唔開心，可能會釋懷。」

應該好恐怖。（陳順禎攝）

TVB已經很久沒有拍攝恐怖劇集，曾有傳聞指拍這類型劇集是很難找到廣告商落廣告，C君直言：「我唔知佢哋，呢個係交返畀佢哋商業考慮，我哋負責創作，創作係有自私心態，就去行啲，日後係點就交畀佢哋。我哋首先係要部戲好先，唔想畀商業去主導創作，以創作行先。」

另外C君與陸永的組合「農夫」曾在2007年的時候在《叱咤樂壇流行頒獎禮》奪得組合金獎，而今年樂壇競爭非常大，最近有人質疑《叱咤樂壇流行頒獎禮》的不公平性，C君坦言：「呢個係佢個台頒獎禮同制度，我無謂去評論。（有留意今年新人？）其實應該唔係只留意新人，新舊都要啦，其實我見大家關注樂壇多咗，希望愈來愈好。」

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