陳嘉寶懷孕九月挺巨肚拍孕照力證冇搵代母：太性感喇感覺好赤裸！

陳嘉寶（Anjaylia）三年抱三，2017年跟丈夫黃頌祈（Epaphras）婚後先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，第三胎將於月尾出生，Anjay揚言誕下第三胎後封肚，正因為這個原因，她決定趁產前拍攝一輯絕美的懷孕照來留下美好回憶，日前她到影樓拍攝，當然少不了老公與兩位小寶貝，一家五口一同來印證這個重要時刻。



陳嘉寶三年抱三，2017年跟丈夫黃頌祈婚後先後誕下大女Hosanna與二女Eliana，第三胎將於月尾出生。

首次正式拍攝懷孕照的Anjay挺着巨肚，穿上多套時尚服飾，以黑色為主調配搭的冬裝、牛仔褲造型與吊帶長裙，型格中帶有自由赤裸的感覺，baby bump猶如赤裸的生命在母親的體內孕育出來，拍攝初時Anjay也顯得不太習慣，大嗌感覺赤裸裸的，更自嘲似豬八戒捧着大肚腩呢！而拍攝期間好姊妹、剛成為人妻的蔡穎恩（Evelyn）也來到支持，還化身「保姆蓮」幫忙湊女與打點，減輕Anjay不少負擔。

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提到第三胎才拍懷孕照，Anjay說：「大家成日問我個肚喺邊？過去兩胎成日問我點解唔影？今次就影嘞，做個紀念，同埋滿足大家嘅好奇心，其實我係有肚架！之前曾經有人懷疑過大女Hosanna唔係我生，話我係搵代母，所以真係想話畀大家聽，我真係有個肚架！哈哈……今次就攞出嚟畀大家睇吓啦！呢個感覺好赤裸、太性感嘞！就算冇BB嘅時候都好少露腰，所以拍攝時會覺得自己好似豬八戒有個大肚腩，哈哈……」

找來了專業團隊合力製作，服裝指導、化妝、髮型跟攝影師，但拍攝時卻被囡囡「考起」了，Hosanna與Eliana相當活躍，不時跑來跑去，場面難以控制，Anjay無奈說：「同老公影結婚相，到而家都會好掛住嗰種感覺，但係做咗人父母，同小朋友一齊影相嘅感覺係好忙亂、忙亂同忙亂，目標只係想快啲影到有就得嘞，感覺係變成任務。」不過當看到一家五口拍出來的效果，溫馨滿瀉，Anjay深覺辛苦也值得！

全家福So warm！

提到拍攝全家福，原來Anjay婆婆家族在上世紀二、三十年代是經營照相館的，當看到家中懷舊的全家福，Anjay特別感觸，她說：「婆婆培養咗鍾意影相嘅興趣，亦鍾意影全家福，婆婆亦會將以前嘅故事同我媽咪分享，所以我哋屋企都鍾意影相，有一種情意結。睇返以前婆婆喺照相館嘅相、爸爸媽媽同公公婆婆影嘅傳統全家福，已經發黃或者黑白照，都好期待將來會可以影一輯，我哋呢三代計埋都有十三人，等小朋友長大，唔係太難控制嘅時候，我都想book一啲香港舊式嘅影相鋪，希望喺呢個文化消失前重有機會影到，佢哋嘅年代真係會手畫一啲畫做佈景，希望等小朋友長大可以等佢哋畫一幅佈景，一齊影全家福。」

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預產期在聖誕期間，Anjay已做好準備功夫，不過她心裏卻希望待節日後才「卸貨」，她笑說：「其實而家開始有啲緊張，仲未準備走佬袋，不過BB用品已經齊備，所以都唔會擔心。因為BB預產期啱啱係聖誔節同元旦嘅節日，希望畀我過晒啲party先出嚟就可以安心地坐月，因為如果坐月嘅時候party，好多嘢都唔食得，所以等我enjoy埋先啦！如果唔係我坐緊月嘅時候，大家開party就好無癮，小朋友又冇得出去玩，希望畀我過埋個節先。」

但當想到能夠早點擁抱Hosanna與Eliana，Anjay又期待快點生B，為何心情如此忐忑矛盾呢？她笑說：「想快啲生出嚟嘅一個原因係之後可以抱返大女二女，因為而家個肚太大關係頂住，完全抱唔到佢哋，其實真係好想抱吓同攬返佢哋，等我卸咗之後就可以畀返多啲時間佢哋，瘋狂地抱返佢哋，對大家要公平嘛。」Anjay強調坐月保養好身體後，便盡快繼續工作：「之後會好好學習分配時間，除咗可以喺屋企同工作上，再要喺屋企裏面分返開幾份，另外我發現，除咗下一代，我哋嘅上一輩都需要陪伴，要好好珍惜。」