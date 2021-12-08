李靜儀願為戲劇學生拍畢業作品 笑指如後生幾年會參加《造星》

李靜儀（Heidi）今日（8日）一襲白色連身裙現身牙齒美容活動，她自認牙齒整齊好重要，自己甚至箍過兩次牙，更剝了8粒牙，令面型得到改善。

今次Heidi在電影《假冒女團》中表現不俗，演技獲得很多讚賞，她表示自己也很開心：「聽到好多feedback稱讚我有進步，呢個係我最想聽到。因為其實我覺得自己一直對演戲唔係好大信心，唔係好多機會接觸，好多時可能我都會質疑自己，懷疑自己，所以今次我覺得真係盡咗100%去嘗試，去突破，令到觀眾同業界有幾好嘅聲音，我都好開心。」

Heidi透露自己曾兩Heidi願意嘗試不同類型的演戲工作，最想嘗試同自己反差大的角色。（梁碧玲攝）

現在Super Girls單飛不解散，Heidi暫擱女團身份，開始在影視界大展拳腳：「關於演戲嘅嘢我都好有興趣，其實唔一定係拍戲，譬如如果有啲讀戲劇嘅同學仔佢啲有啲畢業作品想搵人演我都會好樂意，或者MV有故事性嗰啲可以做戲，我都好有興趣去接呢啲工作，等自己鍛煉多啲。」

今次在《假冒女團》中，Heidi有機會接觸一些功夫堂，學習了單手側手翻，但因劇情需要，未能在戲中呈現：「如果下一次有得挑戰，我會好想做打女，可以展露更多勁嘅身手，都幾好玩幾刺激。」對於演戲道路上的目標，Heidi坦言：「其實好細，因為我淨係覺得有劇本搵我拍，我已經好開心，因為呢一階段我都仲係啱啱起步，即係有劇本我就會盡量想去嘗試，演戲係需要浸嘅，需要練習更多，接觸多啲，等自己開竅。」

Heidi望做打女，有劇本就會想盡量嘗試。（梁碧玲攝）

時下《全民造星4》成為全城熱話，作為女團前輩的Heidi也有關注：「好似諗返以前細個嘅我哋咁，即係好熱血，對呢行有好多憧憬咁。我自己都喺度諗返，如果我再後生多幾年，或者我都會參加。因為真係一個好好嘅平台，佢哋好幸福。」而鍾意的人選方面，Heidi說：「跳舞叻啲，同埋型型哋嗰啲女仔。」接下來Heidi會繼續宣傳電影，直言Anson Lo的威力非常大，見到粉絲每日都會打卡tag大家，因此為了答謝粉絲，之後四位女主角會舉報簽名活動，謝票等。

Heidi透露聖誕節也會在工作中度過。（梁碧玲攝）