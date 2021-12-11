青春本我｜Yumi慘遭校園欺凌　壓力爆煲考演技：演繹好多唔同層次

對於年僅14歲嘅Yumi嚟講，絕對係難消化嘅角色。

《青春本我》播出以來大受歡迎，周日播出（11日）第二集主角為Yumi飾演的葉敏兒（Yumi），表面親切但暗地渴望備受關注的Yumi，報名參加女學生長選舉時，意外地觸怒了Venus飾演的馮樂詩；然後學生們私下的聊天群組即傳出連番有關Yumi的負評，加上Aeren飾演的楊愛琳宣布加入女學生長選舉戰團，同時面對友情考驗的Yumi，終壓力爆煲崩潰…

Venus飾演的馮樂詩

之前曾有「童星」演出經驗的Yumi，首次正式演出劇集便要飾演被欺凌角色，角色更很有發揮，Yumi受訪時亦感謝總導演李敏及一班幕後團隊厚愛：「最難忘係有一幕講我畀人困住咗喺班房入面，而我就要靠唱《傻人》去釋放自己嘅情緒。嗰一幕除咗難在要一take過，仲要同時演繹好多唔同層次嘅情緒，所以係有一定難度，都好多謝總導演及導演今次畀咗咁大嘅挑戰我。」談到「聲夢」成員的NG片大受歡迎，Yumi坦言拍攝初期因為大家都還在適應階段，所以NG確是較多，但隨著與幕後團隊愈來愈有默契，以及對工作環境日漸適應，NG情況亦改善了不少。

JW飾演輔導心理學家兼老師，係劇中靈魂人物。

古靈精怪的聲夢學員早前還抽空拍了「找數片」，慶祝官方頻道訂閱人數衝破七萬。打頭陣找數的分別是「愛笑小主公」Chantel及「黑面王」蓮姐，前者要穿「以後都唔會再著」的衣服示人，後者則要梳孖辮Look。「找數片」所見，穿着角落生物公仔衣服的Chantel一臉無奈，並滔滔不絕講述與該件衣服的不解緣，貫徹可愛作風。另《青春本我》昨日（10日）起在尖沙咀柏麗大道近柯士甸道對出巴士站刊登大型廣告直至12月23日，劇中女團成員明天（12日）更會快閃巴士站跳舞，與聲夢粉絲及支持《青春本我》的觀眾朋友見面！