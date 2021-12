色慾都市｜延續篇首集竟有超重要角色死　粉絲喊到崩潰：接受唔到

經典美劇《色慾都市》(Sex And The City)自1998年播出後大受歡迎,雖然在2004年完結,之後亦推出過兩部電影,播出至今22年仍對時裝潮流極具影響力,亦教會都市女性在在尋找愛情同時,去認識及了解自我。相隔多年後的延續篇《And Just Like That...》亦於日前在HBO Max播出,竟然頭兩集就有重要角色死亡,看到一眾劇迷情緒崩潰。



《色慾都市》延續篇《And Just Like That...》於12月9日在HBO Max播出。(劇集海報)

今次的延續篇原班人馬參與演出,不過四位女主角卻獨欠一人,只有「Carrie」Sarah Jessica Parker、「Charlotte」(Kristin Davis)和「Miranda」(Cynthia Nixon)回歸,飾演Samantha的Kim Cattrall卻因不和而拒絕再拍攝任何跟《色慾都市》有關的作品。

回憶返晒嚟!(電視畫面)

《And Just Like That...》劇情主要講述已踏入終年的3位主角在紐約的後續生活,話題仍圍繞著家庭、工作、教仔、性及時尚。還有大家如何適應科技和社交媒體、性別政治和MeToo運動,劇情亦加入了貼近現實生活的新冠肺炎情節。為了緊隨潮流,Carrie開設了個人Podcast談Fashion,但因為不夠開放而被製作人狂數。

*注意:以下內含劇透!!!!!!!!!

除了Carrie、Charlotte及Miranda,Carrie的老公Mr. Big(Chris Noth飾)亦有亮相。Mr. Big跟Carrie婚後生活幸福恩愛,可惜在首集尾段,Carrie答應Charlotte去欣賞其女兒的鋼琴表演時,Mr. Big在家中玩健身單車時突然心臟病發猝死。Carrie回家後發現最愛的Mr. Big氣息奄奄,將其緊抱在懷內直至斷氣一刻。

有大批劇迷表示看到這一幕後,眼淚不停流,更指完全接受不到Mr. Big就這樣離開了Carrie及粉絲。在Carrie發現Mr. Big奄奄一息時,立即前去抱緊老公,期間脫掉藍色Manolo Blahnik高跟鞋。有追開《色慾都市》的劇迷都知道,這雙高跟鞋是Mr. Big向Carrie求婚時,跪在地上為她穿上,亦是劇集最經典的一幕。大量劇迷直言這幕讓他們非常心痛,更情緒崩潰。

另外,首集的序幕Charlotte亦有交代Samantha(Kim Cattrall飾)因工作移居英國而「離開了我們」。其後Carrie與Miranda離開餐廳後,後者表示已跟Samantha斷絕來往,而Carrie就指一直都有傳訊息給對方但一直沒有獲得任何回應。而飾演Carrie好友Stanford的Willie Garson在首兩集都有兩亮相,但因他於9月拍攝期間因癌症病逝,他的現身讓一眾粉絲極為懷念。