青春本我│鍾柔美被校園欺凌　自爆現實都試過：細個驚校園生活

TVB青春歌舞《青春本我》昨天（12日）播出第二集，劇集由李敏擔任總導演及編審、彭幼芳監製、祁健聰導演。昨晚劇情講述葉敏兒（Yumi鍾柔美 飾）因為與馮樂詩（Venus）前度男友Eden（劉展霆飾）過從甚密，招惹對方妒忌，並同時因競選女學生長事宜而慘受校園欺凌。

二人劇中好多交流。

昨晚的一集可算是Yumi擔正演出，其中一幕被困在課室的她全情投入高唱《傻人》。Yumi自爆現實生活中亦曾遭受欺凌，並透露參與《聲夢》前性格較負面：「我自己經歷冇劇入面咁慘，只係都聽過啲唔好聽嘅說話。我自己之前又負面啲，會因為好少嘢諗好多嘢，又會收收埋埋咁。但自從參加《聲夢》識到呢班朋友，我就慢慢開心番。我細個都驚校園生活，可能之前啲人知我有參與表演，會亂諗我，所以呢個經歷都幫助到我投入（角色）。」

妒忌。

至於在第二集播出的女團歌曲《自我推介》，JW感嘆看完後感受到青春感覺：「我覺得好青春好Cute，搞到我覺得自己都青春咗。」李敏總導演問眾人於維港拍攝MV心情如何，女團成員即搞笑回應謂：「好緊張，好擔心嘥咗個景。呢隻歌我哋排咗兩、三日，但練就係無止境咁練。」李敏又指《自我》每句歌詞，均是根據劇中演員性格「度身訂造」。

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