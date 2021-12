魔童IG一個No字辣㷫內地網民　袁詠儀漏夜微博道歉：作為父母之過

張智霖(Chilam)與袁詠儀(靚靚)的15歲仔仔張慕童(魔童)近期活躍於社交網,不時在IG分享貼文及相片短片等,昨夜(13日)他就在IG Story玩「你問我答」,期間有網民問他:「Are You in China now?」魔童就以英文回答對方表示:「No not right now」並貼出一張早前在香港摩天輪影的相,藉此表示自己目前正身在香港。可是他的這一句回應卻觸動了內地網民的神經,被解讀成香港並非中國,隨即引起內地網民的不滿,並在她媽媽親親的微博留言圍剿,大罵魔童用詞不當。

現時與Chilam主力在內地發展的靚靚,為了平息今次的風波,即漏夜急急在微博發文澄清,她留言表示:「思來想後,還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上,失言造成了誤解,我們及時發現並立刻進行了糾正,亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評,我們也已從這次事情意識到問題所在,就是我們疏於規範他不嚴謹的表達,這實在是我倆作為父母之過。

今日我想同大家坦誠的是,有些話需要解釋,有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音,這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事,不會做的一定不會做。承蒙厚愛,感謝大家的包容與掛念🙏🏻」不少網民都表示靚靚此舉做得好,會繼續支持他們兩夫婦,而魔童亦已將有關的IG Story刪除。而「#袁詠儀為張慕童用詞不當道歉#」就一度登上了微博熱搜三甲位置。

