魔童IG一個No字辣㷫內地網民　袁詠儀漏夜微博道歉：作為父母之過

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的15歲仔仔張慕童（魔童）近期活躍於社交網，不時在IG分享貼文及相片短片等，昨夜（13日）他就在IG Story玩「你問我答」，期間有網民問他：「Are You in China now?」魔童就以英文回答對方表示：「No not right now」並貼出一張早前在香港摩天輪影的相，藉此表示自己目前正身在香港。可是他的這一句回應卻觸動了內地網民的神經，被解讀成香港並非中國，隨即引起內地網民的不滿，並在她媽媽親親的微博留言圍剿，大罵魔童用詞不當。

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現時與Chilam主力在內地發展的靚靚，為了平息今次的風波，即漏夜急急在微博發文澄清，她留言表示：「思來想後，還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。

今日我想同大家坦誠的是，有些話需要解釋，有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念🙏🏻」不少網民都表示靚靚此舉做得好，會繼續支持他們兩夫婦，而魔童亦已將有關的IG Story刪除。而「#袁詠儀為張慕童用詞不當道歉#」就一度登上了微博熱搜三甲位置。

點擊睇靚靚微博原post以及他們一家的靚相：

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