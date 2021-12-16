Netflix為撼Disney+月費大劈價？ 有個國家每月只需15蚊就有得睇

作為影視串流平台的巨頭，Netflix今年積極購入不同地區的影視作品，更與當地製作團隊合作，擴展平台之餘推動更多元化的節目。不過隨著更多競爭對手加入市場，面對著Disney+與Amazon Prime Video的威脅，Netflix不惜為搶佔市場而大減價。

面對著Disney+與Amazon Prime Video的威脅，Netflix不惜為搶佔市場而大減價。（網上圖片）

除了積極發展韓國和日本市場，Netflix視印度為高增長的重點發展地區，亦早於4年前開始購入印度劇集和拍攝電影。儘管在當地有著用戶領先的優勢，卻落後Disney+的訂閱人數，故決定在印度劈價。由基本每費6.6美元（月51港元）下降指每月只需要約2.64美元（約20.3港元）就有得睇！

面對著Disney+與Amazon Prime Video的威脅，Netflix不惜為搶佔市場而大減價。（網上圖片）

另外，科技網站Comparitech亦比較了全球65個國家或地區的Netflix月費後發現，印度的基本月費是全球第8低。當中最平的國家是土耳其，只需1.97美元（約15.4港元），其次為阿根廷的3.74美元（約29.2港元）及哥倫比亞的4.31美元（33.62港元）。至於香港就沒有劈價計劃，暫維持基本月費63港元（約8.08美元），全球排名第23低。

全球最平基本月費國家/地區頭10名：

1. 土耳其，1.97美元（約15.4港元）

2. 印度，2.64美元（約20.3港元）

3. 阿根廷，3.74美元（約29.2港元）

4. 哥倫比亞，4.31美元（約33.62港元）

5. 巴西，4.61美元（約35.98港元）

6. 烏克蘭，5.64美元（約44.02港元）

7. 秘魯，6.11美元（約47.69港元）

8. 南非，6.26美元（約51.66港元）

9. 墨西哥，6.62美元（約51.67港元）

10. 智利，7.07美元（約55.18港元）

全球最貴基本月費國家/地區頭10名：

1. 列支敦士登，12.88美元（約100.52港元）

2. 瑞士，12.88美元（約100.52港元）*由於瑞士人均工資比列支敦士登低，故排第二

3. 丹麥，12.00美元（約93.65港元）

4. 瑞典，10.90美元（約85.07港元）

5. 以色列，10.56美元（約82.41港元）

6. 比利時，10.16美元（約79.29港元）

7. 法國，10.16美元（約79.29港元）*由於法國人均工資比比利時低，故排名較後

8. 挪威，9.94美元（約77.56港元）

9. 台灣，9.74美元（約76.01港元）

10. 新加坡，9.51美元（約74.22港元）