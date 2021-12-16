聖誕很忙︱MC洪嘉豪出合唱版傳HEHE情？　粉絲興奮高呼：跪求MV

張天賦（MC）早前與YouTuber「藍仔頭」推出聖誕歌《聖誕很忙》，新歌的曲編監由洪嘉豪一手包辦，「賦豪CP」再有音樂上的合作，粉絲們就當然十分開心。不過令樂迷更興奮的是昨晚凌晨（16日），「賦豪CP」宣布推出《聖誕很忙》合唱版，歌詞上有少許改編令整首歌完美呼應變得更甜蜜，MC的寂寞得到嘉豪的回應，不少粉絲興奮高呼：「係賦豪嘅復合歌呀！」



早前MC和嘉豪於《我是現場》演唱會高調宣布「分手」，令一眾樂迷大感不捨。

早前MC和嘉豪於《我是現場》演唱會高調宣布「分手」，令一眾樂迷大感不捨。臨近聖誕佳節，他們就為粉絲們送上最好的禮物，《聖誕很忙》合唱版的歌詞改編得非常有心思，首段由MC唱出回復單身後的寂寞，縱然不斷尋找女生們的慰藉，亦未能填補心中的空虛。

此時，嘉豪就唱出「累了吧／一個在隔離／也不知／別人在想你」，不禁令人聯想他是隔空向MC傳情，名正言順成為「賦豪」的復合歌。由原版的「毋須陪我／我這夜忙着過」改成「留低陪我／要這夜忙着過」、「俗世規勸不理」變成「望見可愛的你」，一字一句都流露着嘉豪對MC的愛意。

「賦豪CP」推出《聖誕很忙》合唱版，歌詞上有少改編令整首歌完美呼應變得更甜蜜。（ IG/ @hungkaho）

這首被解讀成「HEHE情」的合唱歌，粉絲當然非常受落，而最令大家好奇是其中一句歌詞「大概這晚或會是轉機」，「轉機」還是「轉基」？嘉豪表示要問填詞人甄敏延，他在IG說希望大家可以繼續支持：「我決定以後任何節日嘅祝福語，我都會祝大家XX很忙，例如祝你端午很忙，好似有財源滾滾同鴻運當頭咁嘅感覺。btw首次曲編監，希望大家會慢慢地接受我的更多。」最後，不少網民直言聖誕願望是：「跪求拍MV！」