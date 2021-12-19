萬千星輝頒獎典禮2021｜袁偉豪離奇不入十強　仲有8組有同一命運

無綫（TVB）盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日(日)舉行，日前TVB也公布了名單的最後十強。「最佳男主角」名單有陳展鵬、譚俊彥、鄭嘉穎、馬國明等，「最佳女主角」亦有李佳芯、林夏薇、鍾嘉欣等人，有參與過今年劇集演出的一線演員都有上榜，但在《刑偵日記》飾演「韋睿傑」的袁偉豪的提名卻離奇被消失，而在《七公主》中飾演「顧靈珊」的黃翠如亦同樣落榜。



袁偉豪不入「視帝」十強令人意外。（劇照）

袁偉豪從影以來最佳演出 但十強不入

除去袁偉豪是一線男星這個因素，其實他《刑偵日記》的演出亦確是出色，人前正經扮演一個對人和善的心理醫生，卻在不知不覺中靠暗示操控惠英紅的心理，加入查案小組時也能一本正經的查案，劇中與王浩信對抗時更展現出其奸角、反派的魅力，角色多變且面面俱圓。如果王浩信能夠進入「最佳男主角」最後十強，為什麼袁偉豪又會被篩走？實在令人廢解！

其實黃翠如幾好戲。（電視截圖）

黃翠如突破框框不獲認同

在《七公主》中飾演「顧靈珊」的黃翠如落榜，同樣也令人大跌眼鏡。雖然劇中的初段表現被網民評為「冇面情」，但後期表現還是水平之上的，喊戲出色，與《七公主》其他幾位女主角的互動也有驚喜，反而《七公主》中較少戲份的高海寧以及《把關者們》的王敏奕也上榜。

唐詩詠竟然冇份。（劇照）

同樣身為《萬千星輝頒獎典禮》常客的唐詩詠，今年擔正劇集《我家無難事》，但也被「踢出」「最佳女主角」十強名單，就連競逐「最受歡迎電視女角色」的機會也沒有，反而《拳王》的姚子玲和蔡潔均順利進入十強。

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同場加映：萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣打入視后十強 袁偉豪無緣角逐視帝

「最佳劇集」十強（排名不分先後）：

+ 5

「最佳女主角」十強（排名不分先後）：

+ 5

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