與2020年港姐冠軍謝嘉怡同屆的友誼小姐,現年25歲的鄺美璇昨晚突然於IG post出她在海灘被求婚,以及手上戴着巨型鑽戒的靚相宣布訂婚。她留言表示:「I said YAAAAAAASSSSSSS! Here’s to love, laughter and happily ever after #MCENGAGED #THEMCLOVESTORY」相中的她捧住大束紅玫瑰置身沙灘,沙灘布置了砌成心型的紅玫瑰和蠟燭,十分之浪漫。而她的同屆港姐好友包括謝嘉怡、陳楨怡以及郭柏妍,與一眾網民都紛紛留言恭喜她。

鄺美璇被求婚成功。(鄺美璇ig)