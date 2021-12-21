假冒女團｜Anson Lo現身終極謝票場　唱《Jingle bell》作回禮

Anson Lo主演的《假冒女團》，成功打入今年的港產片十大票房第七位，昨日他現身謝票場時，心情大靚。(鄺鈺瑩攝）

Anson Lo（盧瀚霆）昨日（20）先後現身九展發尖沙咀為其主演電影《假冒女團》進行謝票。監製Charile即席宣布電影成功擠身2021年十大電影票房第七位，身為男主角嘅Anson Lo情大靚，唱完《Jingel Bell》又唱《Merry Christmas》，最後當然少不了《Megahit》。他在發表感言時表示：「每一次謝票你哋都好驚我好辛苦，會擔心我一日跑咁多場會辛苦，會覺得我本身都唔夠瞓，有好多顧慮，但我自己覺得能夠有機會可以謝票係要感恩，係值得去做。」Anson Lo 認為大家無論買一場或多場門票，其實都是為了支持他。女主角陳紫萱表示本身自己跳舞唔叻，但多得花姐教導，令她在戲中得舞蹈部分得以順利完成，現場觀眾聞言後，即起哄要花姐表演，唯花姐耍手擰頭拒絕。

神徒為教主準備了15場排字應援。

由於昨日為《假冒》的最後一次謝票，故Anson Lo的後援會特意準備了排字應援，在其中15場次砌出「SONTOS ❤️ ANSON」的字樣，教主在最後一場謝票場上表示已估中大家為他進行的應援，又讚自己「好叻」 ，之後串出所有英文字並問大家都什麼意思，當神徒齊聲高呼「SONTOS 愛ANSON」後， Anson Lo以「I love you too」作為回應。

女主角陳紫萱言花姐應該是MIRROR的第13位成員。(鄺鈺瑩攝）