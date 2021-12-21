Emily in Paris｜同Gabriel發生關係　Emily陷四角戀成第二季焦點

由Lily Collins主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）去年首播後大受歡迎，亦帶挈劇中演員Ashley Park、Camille Razat、Lucas Bravo等人氣急升。第二季即將於明天（22/12）原班人馬回歸，現在就為大家回顧劇情及分析新一季4大看點。



《艾蜜莉在巴黎》由《色慾都市》（Sex and the City）的創作人Darren Star和服裝設計師Patricia Field再度聯手打造，主角的誇張時尚造型成為劇集的亮點，成功吸納女劇迷及時裝愛好者。劇集主要講述Emily（Lily Collins飾）隻身由美國來到巴黎工作，除了面對職場和愛情的各種挑戰，亦透過衣着和生活習慣體會到美法的文化衝突。

Emily展現女性職場魅力

在首季Emily雖然起初在職場上到處碰釘更差點連職位也保不住，但最後成功協助時裝設計師Pierre Cadeau重回一線而立下大功而重返公司Savior。相信在第二季將會有更大篇幅去講述Emily在面對更大困難下，如何在職場上大展身手。另外，受劇迷歡迎的Mean爆上司Sylvie（Philippine Leroy-Beaulieu飾）亦繼續亮相，不過經過Pierre Cadeau一事後，Sylvie經已對Emily放下成見，兩人成為戰友。

Emily撇甩Gabriel另覓新歡？

在巴黎生活期間，Emily戀上鄰居兼好友Camille（Camille Razat飾）的大廚男友Gabriel（Lucas Bravo飾）。Emily與Gabriel極為曖昧的感情線成為劇中的主線，在首季結局男方因繼續留在巴黎而跟Camille分手。而預告亦見到Gabriel跟Emily發生了關係，但同時Gabriel跟Camille的關係還是處於糾纏不清的狀態，最終兩人會否開花結果？還是Emily跟法文堂的同學Alfie修成正果？

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+ 4

Emily與閨蜜Mindy的同居生活

除了精彩的感情生活，隻身在巴黎的Emily亦在偶然間遇上好友Mindy（Ashley Park飾）。Mindy帶Emily到處玩樂之餘，亦讓Emily更加認識法國文化，讓Emily能了解到如何跟法國人相處，加上開朗的性格成為Emily的依靠。兩人在第二季中展開了同居生活，究竟Emily跟Mindy是否能毫無衝突地相處，亦是劇迷很想知道的。

+ 2

Camille與Emily攤牌？

在第一季Emily跟Camille意外成為好友，兩人跟意外親吻了，不過Camille似乎並不抗拒，暗示兩人跟Gabriel會「三人行」？另外，得知Gabriel跟Camille分手後，Emily突然收到Camille的短訊，並指希望能夠好好談一談。究竟Camille只是想跟Emily傾訴？還是發現了Emily跟Gabriel親吻過而攤牌？