全民造星IV︱女團人選唔輪到觀眾話事？　分析過去三屆數據睇答案

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》總決賽將於周六聖誕節（25/12）晚上8點半在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，屆時20強參賽者會在舞台上爭名次，ViuTV董事兼總經理魯庭暉、歌手謝安琪、「大美人」李嘉欣、導演麥兆輝和谷德昭更擔任星級評判團即時評分，分數比重與全民投票結果各佔一半，而當晚誕生的冠亞季三甲便直接加入由阿Wing（戴穎）擔任經理人的女團。

全民造星IV｜IG、TG邊個粉絲最多 預測3甲人選Marf入硬女團？

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不過，《全民造星IV》在舉行總決賽前發生了一段小插曲，20強之一的Win Win（楊安妮）被指在Instagram直播中說「乜你哋（網民）覺得入到女團輪到你哋話事咩」，引起網友激烈討論，有人便認為Win Win道出事實，亦有人反對其說法。

有指Win Win（楊安妮）曾稱「乜你哋（網民）覺得入到女團輪到你哋話事咩。」（Instagram@__on.i）

到底這種看法有多真確？

的確，阿Wing和ViuTV團隊有絕對話事權揀選總決賽三甲之外的參賽者，以填補女團空缺，但與此同時團隊亦會因應她們發展潛力、表演實力以及觀眾緣挑選人才入隊，所以網民反應某程度也會左右經理人的決定。另外，《全民造星IV》三甲雖然由星級評判團和全民投票各佔一半分數比重選出，但根據第一輯至第三輯的紀錄，三甲位置與全民投票結果只有些微出入，星級評判團的評分影響未算很大，所以網民確實真係話到事。

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