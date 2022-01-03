萬千星輝｜鍾嘉欣加拿大回港爭獎失敗　陪跑10次仍失落視后

《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後五強名單包括《智能愛人》李佳芯、《拳王》姚子羚、《七公主》林夏薇、《把關者們》黃智雯以及《星空下的仁醫》鍾嘉欣 (Linda) 。結果由林夏薇憑《七公主》中的顧語嫣一角，奪得視后寶座。Linda出道17年一直無緣視后，至今已在頒獎禮陪跑了10次。

「最佳女主角」五強（排名不分先後）：

現年37歲的Linda在20歲時參加《國際華裔小姐》奪冠入行，不久就獲得公司力捧，在處女劇《皆大歡喜》中飾演洪白嵐一角己深得觀眾愛戴，之後就成為當家花旦，先後飾演過不少入屋的角色。例如《溏心風暴》的常在心、《飛虎II》的鍾韋恩等，並多次有份入圍角逐「視后」，可惜一直未能作出零的突破。

鐘嘉欣靚足咁多年！（VCG）

鍾嘉欣差不多每年都有劇集在台慶頒獎禮中提名「最佳女主角」，可惜一直都與獎項無緣。（IG/@chungkayanlinda）

2010年她夥拍陳豪及楊怡等，演出劇集《點解阿Sir係阿Sir》，其中一場喊戲激動人心，一度成為市民茶餘飯後的話題，惟最終仍與視后擦身而過；在2013年她更憑《巨輪》的演出，於馬來西亞頒奬禮上成為「雙料視后」，更一度傳出她與TVB加簽10年長約，可惜仍敗給同劇的田蕊妮。

點撃下圖重溫經典角色：

+ 14

2015年Linda再憑《華麗轉身》內的拜金港女司徒迪迪一角「捲土重來」，但最後亦敗給勁敵《鬼同你OT》的胡定欣。Linda多次在各地傳媒及網民支持取得「民選視后」，可惜由始至終仍未能在「主場」香港擲下視后寶座，可算是事業上的一個遺憾。

鍾嘉欣攜子回港爭視后目前身處檢疫酒店進行隔離。（IG/@chungkayanlinda）

去年，闊別熒幕五年的她不惜由加拿大飛回香港拍攝醫療劇《星空下的仁醫》，於劇中飾演性格硬朗瀟灑的心胸肺外科副顧問醫生「章以芯」，不少觀眾都大讚Linda的演技有明顯的進步，除了在手術中有凌厲眼神相當有戲，與小朋友對戲相當溫柔，眼神母愛氾濫。她亦有再次展示了她的「喊功」，連場哭戲也演得相當到位，讓觀眾看得心痛又肉緊！故此，不少網民都力撐Linda今年能夠實室名歸登上「視后」寶座，但最終只拿下「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」，事願與違。

鍾嘉欣在無綫台慶劇《星空下的仁醫》中，演技備受激讚。

鍾嘉欣再度展示其進步不少的多層次喊功。

點撃下圖睇演技大爆發：