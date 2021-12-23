青春本我｜姚焯菲聖誕look嬌俏甜美　鍾柔美靠一招輕易搶鏡成焦點

無綫校園青春劇《青春本我》由一眾星夢學員包括炎明熹 (Gigi)、姚焯菲 (Chantel) 以及鍾柔美 (Yumi) 等主演，將於周日 (26/12) 播出的第四集入面，主角落在吳若希飾演的Miss Yim及Hugo飾演的跳舞網紅身上。Miss Yim是一名十分著重學生分數的老師，除了會表揚高分學生外，更會點名斥責低分學生，一早已令學生們大感壓力。不過熱愛跳舞Hugo卻毋懼嚴師，更於上堂考試期間用手機欣賞自己的跳舞短片，結果與Miss Yim陷爭執，事件驚動鄧梓峰飾演的校長、Hugo媽咪（黎燕珊飾）及輔導心理學家兼老師Miss Wong（JW飾），Hugo更被懷疑患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）。

由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）擔正的青春劇《青春本我》話咁快就出街啦﹗

向來出名是大笑姑婆的吳若希Jinny，這次玩突破全程黑起塊臉做戲，感覺相當新鮮。觀乎劇組發布的最新劇照，收起可愛笑臉的Jinny，與平時親切形象判若兩人，眼神凌厲有氣勢之餘，加上服裝造型甚有女王風範，讓人望而生畏！談到拍攝難忘事，Jinny笑謂：「有一場同鄧梓峰嘅戲，因為啲對白要講得好快之餘，又要好mean，又要強調某啲字眼，都有啲難度。」Jinny又謂自己雖著重小朋友學業成績，但與虎媽仍有一段相當大距離：「我自己都好緊張小朋友成績，但都係盡力就算，唔會強求。」她又大讚Hugo有拍劇sense：「佢好有talent，我都幾喜歡。」

吳若希飾演Miss Yim。

另無綫官方網平台早前上載了一眾「聲夢」學員著靚靚拍攝的聖誕歌MV ”All About Christmas”，實行與樂迷及觀眾齊齊以開心心情迎接佳節，網民亦感受到他們的正能量，紛紛留言大讚。在女生們的大合照中，Chantel的聖誕look份外嬌俏甜美，而Yumi就靠一招輕易搶鏡成為焦點。

「聲夢」學員著靚靚拍攝的聖誕歌MV ”All About Christmas”，

睇Gigi同Chantel爆笑樣以及Chantel文初look：

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